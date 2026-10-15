Đánh răng bị chảy máu: Nên dừng lại hay tiếp tục chải?

Vì sao nướu bị chảy máu?

Nhiều người phát hiện nướu bị chảy máu khi đánh răng. Nếu thấy nướu vùng gần cổ răng từ hồng chuyển sang màu đỏ sẫm, gai nướu sưng phồng, bề mặt nướu bóng láng, bở thì đó là biểu hiện của viêm nướu.

Chảy máu khi đánh răng khiến nhiều người ngừng chải. Tuy nhiên, điều này có thể làm viêm nặng hơn ẢNH: L.Y TẠO TỪ CHATGPT

Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Mẹo, giảng viên Khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược TP.HCM, giải thích: "Khi viêm, nướu thường sưng đỏ và các mạch máu tại đây trở nên nhạy cảm hơn. Vì vậy, chỉ cần tác động nhẹ khi chải răng hoặc dùng chỉ nha khoa cũng có thể gây chảy máu. Nếu viêm nướu kéo dài mà không được điều trị, bệnh có thể tiến triển thành viêm nha chu, làm tổn thương mô nâng đỡ và xương quanh răng. Khi đó người bệnh có thể thấy nướu tụt, răng trông dài hơn, răng lung lay, đau khi nhai, thậm chí có mủ".

Chảy máu khi đánh răng cũng có thể do chải răng quá mạnh hoặc sử dụng bàn chải lông quá cứng có thể làm xước và chấn thương mô nướu. Nếu bạn vừa được cạo vôi hoặc mới bắt đầu tập dùng chỉ nha khoa, nướu có thể bị chảy máu nhẹ trong vài ngày đầu. Tình trạng này thường tự hết sau khoảng 1 tuần khi nướu sạch và khỏe trở lại.

"Phụ nữ mang thai có thể bị viêm nướu liên quan đến thay đổi nội tiết; một số loại thuốc có thể khiến tình trạng chảy máu dễ xảy ra hơn", bác sĩ Nguyễn Mẹo lưu ý.

Làm gì khi khi phát hiện chảy máu nướu?

Khi thấy nướu chảy máu, nhiều người thường ngừng chải răng ở vùng đó. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng đây là một sai lầm: ngừng chải răng khiến mảng bám tích tụ nhiều hơn, làm tình trạng viêm nhiễm ngày càng nghiêm trọng.

"Nên dùng bàn chải lông mềm, đặt bàn chải nghiêng khoảng 45 độ về phía viền nướu và chải nhẹ nhàng bằng những động tác ngắn. Chải đầy đủ mặt ngoài, mặt trong, mặt nhai của cả hai hàm. Quan trọng là làm sạch kỹ vùng tiếp giáp giữa răng và nướu, nhưng không chà xát quá mạnh", bác sĩ Nguyễn Mẹo hướng dẫn.

Sự khác biệt giữa viêm nướu và viêm nha chu Ảnh: L.Y TẠO TỪ CHATGPT

Theo Hiệp hội Nha khoa Mỹ (ADA), nên chải răng ít nhất 2 lần mỗi ngày, mỗi lần 2 phút, với kem đánh răng chứa fluoride. Thay bàn chải sau khoảng 3 đến 4 tháng hoặc sớm hơn nếu lông đã xơ.

Nếu hiện tượng chảy máu nướu kéo dài trên 1 tuần, kèm theo sưng đau, tụt nướu, cần phải đến nha sĩ thăm khám.

Bác sĩ Nguyễn Mẹo nhấn mạnh: "Nếu chẩn đoán là viêm nha chu, người bệnh cần được điều trị chuyên sâu để kiểm soát nhiễm khuẩn và bảo vệ mô nâng đỡ quanh răng. Tùy mức độ bệnh, bác sĩ có thể thực hiện làm sạch sâu dưới nướu, xử lý bề mặt chân răng và trong một số trường hợp cần phẫu thuật nha chu".

Các yếu tố làm tăng nguy cơ chảy máu nướu

Hút thuốc lá: Khói thuốc là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh nha chu. Đáng chú ý, chất nicotine gây co mạch máu nên người hút thuốc thường ít thấy chảy máu nướu hơn, nhưng bệnh nha chu thực chất lại tiến triển âm thầm và phá hủy xương nghiêm trọng hơn nhiều ở nhóm người này.

Bệnh tiểu đường: Người bị tiểu đường không kiểm soát tốt có nguy cơ viêm nha chu cao hơn và đáp ứng điều trị kém hơn do phản ứng viêm của cơ thể bị gia tăng.

Thuốc đang điều trị: Những người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc thuốc chống kết tập tiểu cầu (như Warfarin, Aspirin, Clopidogrel, DOACs) do bệnh lý tim mạch rất dễ bị chảy máu nướu. Lưu ý quan trọng: Tuyệt đối không tự ý ngưng sử dụng các thuốc này mà cần tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị.

Căng thẳng (stress) và chế độ ăn thiếu hụt dinh dưỡng: Căng thẳng, thiếu chất dai dẳng làm ảnh hưởng sức đề kháng và đáp ứng của cơ thể, tạo điều kiện cho vi khuẩn trong mảng bám răng phát triển và gây bệnh.