Danh sách 20 cá nhân nhận Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam 2026

Ban tổ chức cho biết, năm 2026, giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam đã tiếp nhận 132 hồ sơ từ 40 cơ sở đào tạo, thuộc 8 nhóm ngành khoa học công nghệ. Trong số các ứng viên, có 44 nữ sinh viên năm thứ tư, 27 nữ sinh viên năm thứ ba và 9 nữ sinh viên năm thứ năm.

Các cá nhân nhận Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam 2026 ẢNH: BTC

Đáng chú ý, có 33 nữ sinh đạt kết quả học tập xuất sắc với điểm trung bình chung trên 3,6/4 hoặc trên 9/10; 3 nữ sinh là người dân tộc thiểu số; 12 nữ sinh là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo ban tổ chức, điểm nổi bật của các nữ sinh được vinh danh năm nay không chỉ nằm ở thành tích học tập mà còn ở năng lực nghiên cứu khoa học, tinh thần đổi mới sáng tạo và sự chủ động hội nhập quốc tế.

Nhiều nữ sinh là tác giả, đồng tác giả các công trình nghiên cứu được công bố trên những tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc nhóm Q1, Q2; đoạt giải thưởng tại các cuộc thi nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, Olympic trong nước và quốc tế; nhận học bổng, tham gia các chương trình trao đổi học thuật ở nước ngoài.

Bên cạnh thành tích chuyên môn, các nữ sinh còn tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội, hoạt động tình nguyện và phong trào sinh viên. Nhiều cá nhân đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt, Giải thưởng Sao Tháng Giêng và các hình thức khen thưởng của tổ chức Đoàn, Hội.

Các cá nhân nhận Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam 2026 ẢNH: BTC

Danh sách 20 nữ sinh đoạt giải thưởng năm 2026 gồm:

1. Lăng Hồng Nguyệt Anh, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, ĐH Bách khoa Hà Nội.

2. Lê Thục Uyên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM.

3. Trần Nguyễn Mỹ Anh, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, ĐH Bách khoa Hà Nội.

4. Nguyễn Hà Linh, Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội.

5. Võ Thị Như Quỳnh, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM.

6. Lê Thị Thanh Tâm, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐH Quốc gia TP.HCM.

7. Phan Phương Hà, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

8. Nguyễn Hà Anh, Trường Điện - Điện tử, ĐH Bách khoa Hà Nội.

9. Hoàng Ngọc Dung, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM.

10. Nguyễn Trương Thanh Nhật, Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM.

11. Bùi Thị Phương Thảo, Trường Điện - Điện tử, ĐH Bách khoa Hà Nội.

12. Lê Lan Chi, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM.

13. Nguyễn Thị Vũ Hà, Trường Kỹ thuật Phenikaa, ĐH Phenikaa.

14. Lê Thị Hậu, Trường Kỹ thuật Phenikaa, ĐH Phenikaa.

15. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM.

16. Lý Đỗ Thanh Nghi, Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

17. Nguyễn Thị Thu Uyên, Trường ĐH Đà Lạt.

18. Hồ Quỳnh Anh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

19. Nguyễn Phương Anh, Trường ĐH Giao thông vận tải.

20. Trần Thị Phương Thảo, Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Mỗi nữ sinh đoạt giải được nhận bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, biểu trưng giải thưởng và phần thưởng tiền mặt trị giá 5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 21.10, Hội đồng giải thưởng đã họp, thảo luận và thống nhất lựa chọn 20 nữ sinh viên có thành tích xuất sắc. Trên cơ sở quy chế giải thưởng và đề xuất của hội đồng, Ban Bí thư T.Ư Đoàn quyết định trao Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026 cho 20 cá nhân thuộc 8 nhóm ngành. Cụ thể, nhóm ngành công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường có 6 nữ sinh. Ngành máy tính; ngành công nghệ, kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông mỗi ngành có 4 nữ sinh. Ngành công nghệ thông tin có 2 nữ sinh. Ngành công nghệ, kỹ thuật cơ khí; ngành sinh học ứng dụng; ngành công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng; nhóm ngành liên quan đến công nghệ biển, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng và công nghệ vũ trụ mỗi ngành có một nữ sinh.



