Danh sách 44 cựu lãnh đạo, nhân viên pháp y tâm thần bị đề nghị truy tố

Trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư và một số đơn vị, địa phương, Công an Hà Nội đề nghị truy tố 57 bị can ở các nhóm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc.
Vụ án này có tới 44 người là cựu lãnh đạo, nhân viên trong lĩnh vực pháp y tâm thần bị đề nghị truy tố. Trong đó, ông Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư; Lâm Văn Thành và Dương Văn Lương, 2 cựu Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư, cùng 33 người bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ; 6 người bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 1 người bị đề nghị truy tố tội môi giới hối lộ và 1 người bị đề nghị truy tố 2 tội tàng trữ trái phép chất ma túy, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo kết luận, ông Trường là Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần từ tháng 6.2023. Quá trình công tác, ông Trường đã nhận hơn 3 tỉ đồng từ "bà trùm" chạy bệnh án tâm thần Nguyễn Thị Mai Anh và một số bị can khác.
Ông Trường nhận tiền nhằm tạo điều kiện kết luận giám định tâm thần cho 17 trường hợp là các bị can, bị cáo, bị án không đúng thực trạng bệnh để các đối tượng được kết luận bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, từ đó được đi chữa bệnh bắt buộc, trốn tránh pháp luật.
Sau khi nhận số tiền trên, ông Trường chia cho ông Lương, ông Thành và một số người khác, bản thân giữ lại 2,3 tỉ đồng.
Ngoài ra, Công an Hà Nội còn cáo buộc, ông Trường đã nhận 2,5 tỉ đồng từ cấp dưới để tạo điều kiện tuyển dụng cho một số cá nhân được vào làm việc tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư.
Ông Trường cũng phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền 278 triệu đồng (gồm 198 triệu đồng và 2 chiếc xe trị giá 80 triệu đồng) do Mai Anh đưa cho vợ chồng ông Trường nhằm xin cho Mai Anh được ở phòng riêng cùng 2 con nhỏ và xin cho một số cá nhân đi học, chuyển khoa.
Các bị can trong nhóm cựu lãnh đạo, nhân viên lĩnh vực pháp y tâm thần phần lớn cũng bị cáo buộc đã nhận hối lộ để giúp Mai Anh chạy bệnh án tâm thần.
Danh sách các bị can trong lĩnh vực pháp y tâm thần bị đề nghị truy tố
|STT
|Tên
|Chức danh trước khi bị khởi tố
|Tội danh
|1
Trần Văn Trường
Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư
|Nhận hối lộ
|2
Lâm Văn Thành
Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư
|Nhận hối lộ
|3
Dương Văn Lương
|Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư
|Nhận hối lộ
|4
Đỗ Khắc Doanh
Phụ trách Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện pháp y tâm thần T.Ư
|Nhận hối lộ
|5
Nguyễn Đức Hinh
Điều dưỡng trưởng, Khoa chữa bệnh bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
|Nhận hối lộ
|6
Tạ Trung Kiên
Phụ trách Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
|Nhận hối lộ
|7
Dương Văn Biết
Trưởng khoa Giám định, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
|Nhận hối lộ
|8
Lê Ngọc Hà
Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
|Nhận hối lộ
|9
Nguyễn Hữu Lợi
Cán bộ Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa
Nhận hối lộ
|10
Hoàng Tất Thành
Giám đốc Trung tâm giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía bắc
Nhận hối lộ
|11
Lục Thị Thanh Bình
Phó giám đốc Trung tâm giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía bắc
Nhận hối lộ
|12
Lại Thành Trung
Phụ trách Khoa Cận lâm sàng, Trung tâm giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía bắc
Nhận hối lộ
|13
Đặng Thị Hòa
Cán bộ Phòng nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Nhận hối lộ
|14
Lê Thị Thanh Hường
Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Nhận hối lộ
|15
Lê Thị Vân Anh
Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Nhận hối lộ
|16
Vũ Thị Ngọc
Điều dưỡng trưởng của Khoa Bắt buộc chữa bệnh nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Nhận hối lộ
|17
Trần Đại Quân
Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Nhận hối lộ
|18
Nguyễn Tô Hiệu
Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Nhận hối lộ
|19
Trần Thùy Linh
Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Nhận hối lộ
|20
Dương Văn Viên
Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Nhận hối lộ
|21
Nguyễn Đình Xiêm
Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Nhận hối lộ
|22
Nguyễn Văn Quang
Nhân viên Khoa Điều trị bắt buộc chữa bệnh nam, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Nhận hối lộ
|23
Nguyễn Văn Tiến
Nhân viên Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Nhận hối lộ
|24
Tạ Văn Minh Giáp
Nhân viên Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Nhận hối lộ
|25
Nguyễn Công Đạt
Nhân viên Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Nhận hối lộ
|26
Vũ Nghĩa Hưng
Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Nhận hối lộ
|27
Tạ Thị Ngọc
Cán bộ Khoa Giám định, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Nhận hối lộ
|28
Đinh Thị Thủy
Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Nhận hối lộ
|29
Nguyễn Thanh Mai
Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc chữa bệnh nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Nhận hối lộ
|30
Hoàng Phương Nam
Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Nhận hối lộ
|31
Đỗ Thị Huề
Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Nhận hối lộ
|32
Trịnh Thu Hằng
Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Nhận hối lộ
|33
Nguyễn Thị Thu Trang
Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Nhận hối lộ
|34
Nguyễn Thị Thúy
Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Nhận hối lộ
|35
Đàm Ngọc Huyền
Nhân viên Khoa Điều trị bắt buộc chữa bệnh nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Nhận hối lộ
|36
Nguyễn Hồng Sơn
Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Nhận hối lộ
|37
Nguyễn Thị Thu Hoài
Phó phòng Tổ chức cán bộ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
|Môi giới hối lộ
|38
Lê Thị Hải Hà
Phó chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn Viện Pháp y tâm thần T.Ư
|Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
|39
Đỗ Ngọc Tú
Điều dưỡng Khoa Giám định, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
|40
Đặng Hoa Bốn
Bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
|41
Lý Văn Xuân
Bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
|42
Nguyễn Văn Ngọc
Bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
|43
Phùng Văn Chơn
Bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
|44
Trần Quốc An
Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần T.Ư
|Tàng trữ trái phép chất ma túy và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
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