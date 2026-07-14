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Thời sự Pháp luật

Danh sách 44 cựu lãnh đạo, nhân viên pháp y tâm thần bị đề nghị truy tố

Trần Cường
Trần Cường

Có tới 44 người là cựu lãnh đạo, nhân viên lĩnh vực pháp y tâm thần bị đề nghị truy tố trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư và các đơn vị, địa phương liên quan.

Trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư và một số đơn vị, địa phương, Công an Hà Nội đề nghị truy tố 57 bị can ở các nhóm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc.

Danh sách 44 cựu lãnh đạo, nhân viên pháp y tâm thần bị đề nghị truy tố- Ảnh 1.

Ông Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư

ẢNH: BỘ Y TẾ

Vụ án này có tới 44 người là cựu lãnh đạo, nhân viên trong lĩnh vực pháp y tâm thần bị đề nghị truy tố. Trong đó, ông Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư; Lâm Văn Thành và Dương Văn Lương, 2 cựu Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư, cùng 33 người bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ; 6 người bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 1 người bị đề nghị truy tố tội môi giới hối lộ và 1 người bị đề nghị truy tố 2 tội tàng trữ trái phép chất ma túy, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo kết luận, ông Trường là Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần từ tháng 6.2023. Quá trình công tác, ông Trường đã nhận hơn 3 tỉ đồng từ "bà trùm" chạy bệnh án tâm thần Nguyễn Thị Mai Anh và một số bị can khác.

Danh sách 44 cựu lãnh đạo, nhân viên pháp y tâm thần bị đề nghị truy tố- Ảnh 2.

"Bà trùm" chạy bệnh án tâm thần Nguyễn Thị Mai Anh cùng chồng

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ông Trường nhận tiền nhằm tạo điều kiện kết luận giám định tâm thần cho 17 trường hợp là các bị can, bị cáo, bị án không đúng thực trạng bệnh để các đối tượng được kết luận bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, từ đó được đi chữa bệnh bắt buộc, trốn tránh pháp luật.

Sau khi nhận số tiền trên, ông Trường chia cho ông Lương, ông Thành và một số người khác, bản thân giữ lại 2,3 tỉ đồng.

Danh sách 44 cựu lãnh đạo, nhân viên pháp y tâm thần bị đề nghị truy tố- Ảnh 3.

Các đối tượng trong vụ án

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngoài ra, Công an Hà Nội còn cáo buộc, ông Trường đã nhận 2,5 tỉ đồng từ cấp dưới để tạo điều kiện tuyển dụng cho một số cá nhân được vào làm việc tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư.

Ông Trường cũng phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền 278 triệu đồng (gồm 198 triệu đồng và 2 chiếc xe trị giá 80 triệu đồng) do Mai Anh đưa cho vợ chồng ông Trường nhằm xin cho Mai Anh được ở phòng riêng cùng 2 con nhỏ và xin cho một số cá nhân đi học, chuyển khoa.

Các bị can trong nhóm cựu lãnh đạo, nhân viên lĩnh vực pháp y tâm thần phần lớn cũng bị cáo buộc đã nhận hối lộ để giúp Mai Anh chạy bệnh án tâm thần.

Danh sách các bị can trong lĩnh vực pháp y tâm thần bị đề nghị truy tố

STTTênChức danh trước khi bị khởi tốTội danh
1

Trần Văn Trường

Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ
2

Lâm Văn Thành

Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ
3

Dương Văn Lương

Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.ƯNhận hối lộ
4

Đỗ Khắc Doanh

Phụ trách Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ
5

Nguyễn Đức Hinh

Điều dưỡng trưởng, Khoa chữa bệnh bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ
6

Tạ Trung Kiên

Phụ trách Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ
7

Dương Văn Biết

Trưởng khoa Giám định, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ
8

Lê Ngọc Hà

Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ
9

 Nguyễn Hữu Lợi

Cán bộ Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa

Nhận hối lộ

10

Hoàng Tất Thành

Giám đốc Trung tâm giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía bắc

Nhận hối lộ

11

Lục Thị Thanh Bình

Phó giám đốc Trung tâm giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía bắc

Nhận hối lộ

12

Lại Thành Trung

Phụ trách Khoa Cận lâm sàng, Trung tâm giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía bắc

Nhận hối lộ

13

Đặng Thị Hòa

Cán bộ Phòng nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ

14

Lê Thị Thanh Hường

Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ

15

Lê Thị Vân Anh

Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ

16

Vũ Thị Ngọc

Điều dưỡng trưởng của Khoa Bắt buộc chữa bệnh nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ

17

Trần Đại Quân

Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ

18

Nguyễn Tô Hiệu

Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ

19

Trần Thùy Linh

Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ

20

Dương Văn Viên

Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ

21

Nguyễn Đình Xiêm

Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ

22

Nguyễn Văn Quang

Nhân viên Khoa Điều trị bắt buộc chữa bệnh nam, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ

23

Nguyễn Văn Tiến

Nhân viên Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ

24

Tạ Văn Minh Giáp

Nhân viên Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ

25

Nguyễn Công Đạt

Nhân viên Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ

26

Vũ Nghĩa Hưng

Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ

27

Tạ Thị Ngọc

Cán bộ Khoa Giám định, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ

28

Đinh Thị Thủy

Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ

29

Nguyễn Thanh Mai

Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc chữa bệnh nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ

30

Hoàng Phương Nam

Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ

31

Đỗ Thị Huề

Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ

32

Trịnh Thu Hằng

Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ

33

Nguyễn Thị Thu Trang

Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ

34

Nguyễn Thị Thúy

Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ

35

Đàm Ngọc Huyền

Nhân viên Khoa Điều trị bắt buộc chữa bệnh nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ

36

Nguyễn Hồng Sơn

Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Nhận hối lộ

37

Nguyễn Thị Thu Hoài

Phó phòng Tổ chức cán bộ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Môi giới hối lộ
38

Lê Thị Hải Hà

Phó chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
39

Đỗ Ngọc Tú

Điều dưỡng Khoa Giám định, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

40

Đặng Hoa Bốn

Bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

41

Lý Văn Xuân

Bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

42

Nguyễn Văn Ngọc

Bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

43

Phùng Văn Chơn

Bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

44

Trần Quốc An

Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Tàng trữ trái phép chất ma túy và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ


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