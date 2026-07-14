Danh sách 44 cựu lãnh đạo, nhân viên pháp y tâm thần bị đề nghị truy tố

Trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư và một số đơn vị, địa phương, Công an Hà Nội đề nghị truy tố 57 bị can ở các nhóm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc.

Ông Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư ẢNH: BỘ Y TẾ

Vụ án này có tới 44 người là cựu lãnh đạo, nhân viên trong lĩnh vực pháp y tâm thần bị đề nghị truy tố. Trong đó, ông Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư; Lâm Văn Thành và Dương Văn Lương, 2 cựu Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư, cùng 33 người bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ; 6 người bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 1 người bị đề nghị truy tố tội môi giới hối lộ và 1 người bị đề nghị truy tố 2 tội tàng trữ trái phép chất ma túy, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo kết luận, ông Trường là Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần từ tháng 6.2023. Quá trình công tác, ông Trường đã nhận hơn 3 tỉ đồng từ "bà trùm" chạy bệnh án tâm thần Nguyễn Thị Mai Anh và một số bị can khác.

"Bà trùm" chạy bệnh án tâm thần Nguyễn Thị Mai Anh cùng chồng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ông Trường nhận tiền nhằm tạo điều kiện kết luận giám định tâm thần cho 17 trường hợp là các bị can, bị cáo, bị án không đúng thực trạng bệnh để các đối tượng được kết luận bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, từ đó được đi chữa bệnh bắt buộc, trốn tránh pháp luật.

Sau khi nhận số tiền trên, ông Trường chia cho ông Lương, ông Thành và một số người khác, bản thân giữ lại 2,3 tỉ đồng.

Các đối tượng trong vụ án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngoài ra, Công an Hà Nội còn cáo buộc, ông Trường đã nhận 2,5 tỉ đồng từ cấp dưới để tạo điều kiện tuyển dụng cho một số cá nhân được vào làm việc tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư.

Ông Trường cũng phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền 278 triệu đồng (gồm 198 triệu đồng và 2 chiếc xe trị giá 80 triệu đồng) do Mai Anh đưa cho vợ chồng ông Trường nhằm xin cho Mai Anh được ở phòng riêng cùng 2 con nhỏ và xin cho một số cá nhân đi học, chuyển khoa.

Các bị can trong nhóm cựu lãnh đạo, nhân viên lĩnh vực pháp y tâm thần phần lớn cũng bị cáo buộc đã nhận hối lộ để giúp Mai Anh chạy bệnh án tâm thần.

Danh sách các bị can trong lĩnh vực pháp y tâm thần bị đề nghị truy tố

STT Tên Chức danh trước khi bị khởi tố Tội danh 1 Trần Văn Trường Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 2 Lâm Văn Thành Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 3 Dương Văn Lương Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 4 Đỗ Khắc Doanh Phụ trách Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 5 Nguyễn Đức Hinh Điều dưỡng trưởng, Khoa chữa bệnh bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 6 Tạ Trung Kiên Phụ trách Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 7 Dương Văn Biết Trưởng khoa Giám định, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 8 Lê Ngọc Hà Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 9 Nguyễn Hữu Lợi Cán bộ Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa Nhận hối lộ 10 Hoàng Tất Thành Giám đốc Trung tâm giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía bắc Nhận hối lộ 11 Lục Thị Thanh Bình Phó giám đốc Trung tâm giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía bắc Nhận hối lộ 12 Lại Thành Trung Phụ trách Khoa Cận lâm sàng, Trung tâm giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía bắc Nhận hối lộ 13 Đặng Thị Hòa Cán bộ Phòng nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 14 Lê Thị Thanh Hường Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 15 Lê Thị Vân Anh Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 16 Vũ Thị Ngọc Điều dưỡng trưởng của Khoa Bắt buộc chữa bệnh nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 17 Trần Đại Quân Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 18 Nguyễn Tô Hiệu Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 19 Trần Thùy Linh Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 20 Dương Văn Viên Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 21 Nguyễn Đình Xiêm Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 22 Nguyễn Văn Quang Nhân viên Khoa Điều trị bắt buộc chữa bệnh nam, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 23 Nguyễn Văn Tiến Nhân viên Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 24 Tạ Văn Minh Giáp Nhân viên Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 25 Nguyễn Công Đạt Nhân viên Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 26 Vũ Nghĩa Hưng Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 27 Tạ Thị Ngọc Cán bộ Khoa Giám định, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 28 Đinh Thị Thủy Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 29 Nguyễn Thanh Mai Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc chữa bệnh nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 30 Hoàng Phương Nam Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 31 Đỗ Thị Huề Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 32 Trịnh Thu Hằng Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 33 Nguyễn Thị Thu Trang Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 34 Nguyễn Thị Thúy Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 35 Đàm Ngọc Huyền Nhân viên Khoa Điều trị bắt buộc chữa bệnh nữ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 36 Nguyễn Hồng Sơn Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Nhận hối lộ 37 Nguyễn Thị Thu Hoài Phó phòng Tổ chức cán bộ, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Môi giới hối lộ 38 Lê Thị Hải Hà Phó chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn Viện Pháp y tâm thần T.Ư Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ 39 Đỗ Ngọc Tú Điều dưỡng Khoa Giám định, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ 40 Đặng Hoa Bốn Bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ 41 Lý Văn Xuân Bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ 42 Nguyễn Văn Ngọc Bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ 43 Phùng Văn Chơn Bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ 44 Trần Quốc An Cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần T.Ư Tàng trữ trái phép chất ma túy và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ



