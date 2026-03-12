Danh sách sơ bộ đặc biệt của đội tuyển Việt Nam

Chuẩn bị cho kỳ FIFA Days tháng 3, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã gửi công văn đến các CLB thông báo những cầu thủ có tên trong bản danh sách sơ bộ 30 người của đội tuyển VN. Trong thời gian từ nay đến ngày 21.3, HLV Kim Sang-sik và BHL sẽ tập trung dự khán và theo dõi để đánh giá phong độ, tình trạng sức khỏe của các cầu thủ tại V-League. Từ đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ chính thức triệu tập 23 cái tên hội quân ở Trung tâm đào tạo trẻ VFF chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh (ngày 26.3, sân Hàng Đẫy) và quyết đấu với Malaysia (31.3, sân Thiên Trường) để khép lại vòng loại Asian Cup 2027. Ở lần tập trung này, đội tuyển VN sẽ không có sự phục vụ của Đình Bắc, Lý Đức đang bị treo giò cũng như trung vệ nhập tịch Nguyễn Phi Long (chưa đủ điều kiện theo quy định của FIFA).

HLV Kim đã đăng ký 5 thủ môn Trần Trung Kiên, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Filip, Lê Giang Patrik trong bản danh sách sơ bộ. Ở hàng hậu vệ, bên cạnh những tên tuổi quen thuộc như Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Thành Chung…, đội tuyển VN chào đón sự trở lại của Văn Hậu, Việt Anh, Đình Trọng đang có phong độ cao trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Ở giữa sân, HLV Kim Sang-sik không có nhiều xáo trộn, ngoại trừ sự xuất hiện của tân binh nhập tịch Đỗ Hoàng Hên. Trên hàng công, ông Kim sẽ phải chọn lựa trong số 6 cái tên gồm Tiến Linh, Thanh Bình, Tuấn Hải, Xuân Son, Thanh Nhàn và Việt Cường.

Thủ môn Trần Trung Kiên có tên trong bản danh sách sơ bộ của đội tuyển VN ẢNH: NGỌC LINH

Nhìn từ danh sách này, có thể thấy HLV Kim Sang-sik đã truyền thông điệp rất rõ ràng, tiếp tục khẳng định mạnh mẽ triết lý chỉ gọi người theo phong độ. Những người hùng vô địch AFF Cup 2024 như Doãn Ngọc Tân đã không được gọi khi CLB Thanh Hóa đang gặp nhiều bất ổn. Ngược lại Ngọc Bảo, Văn Hậu, Việt Anh, Đình Trọng sẽ chờ vòng xét duyệt cuối cùng cho cơ hội trở lại đội tuyển VN nhờ phong độ ổn định ở CLB. Trên hàng công, Nguyễn Trần Việt Cường và Lê Văn Đô tiếp tục có tên trong danh sách sơ bộ cho thấy họ vẫn đang tạo ra ấn tượng tốt. Tất nhiên, việc phải loại 7 cái tên khỏi danh sách sơ bộ 30 người sẽ tạo ra sự cạnh tranh rất lớn. Dự kiến, sẽ chỉ có 3 trong 5 thủ môn trình diện đội tuyển VN ngày 21.3 tới dù ai cũng đều đang cho thấy năng lực, phong độ và khát khao của mình. Tương tự, những Ngọc Bảo, Tuấn Tài, Đình Trọng, Đức Chiến, Văn Đô hay cả Thanh Nhàn, Việt Cường, Thanh Bình… đều sẽ phải nỗ lực rất lớn để so kè với những đồng nghiệp vẫn đang khẳng định được đẳng cấp chơi bóng đỉnh cao. Trong hoàn cảnh đó, sự xuất hiện của những tân binh nhập tịch như Lê Giang Patrik, Hoàng Hên hay Văn Hậu, Việt Anh… trở lại ngoạn mục sau chấn thương sẽ càng khiến tính cạnh tranh ở đội tuyển VN trở nên khốc liệt hơn.



