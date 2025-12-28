Đánh sập 'chợ tình' trên Telegram ở Hạ Long

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa đấu tranh triệt phá một đường dây môi giới mại dâm tại Hạ Long, hoạt động trên không gian mạng, quy mô lớn, phương thức tinh vi, thu hút hàng chục nghìn tài khoản tham gia.



Các đối tượng Trần Mạnh Linh, Phan Văn Tiến bị cơ quan công an tạm giữ ẢNH: Q.N

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một hội nhóm kín trên ứng dụng Telegram có tên "Đảo Đào Hoa", quy tụ hơn 10.000 thành viên với nhiều dấu hiệu liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm. Các đối tượng đã lợi dụng tính bảo mật, ẩn danh của nền tảng này để tổ chức, điều hành hoạt động phạm pháp.

Kết quả điều tra xác định, hai đối tượng cầm đầu là Trần Mạnh Linh (35 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) và Phan Văn Tiến (33 tuổi, trú tỉnh Quảng Ninh). Linh và Tiến trực tiếp lập, quản lý nhóm "Đảo Đào Hoa", lôi kéo gái bán dâm tham gia. Mỗi người muốn hoạt động trong nhóm phải nộp phí từ 1 - 2 triệu đồng cho một chu kỳ 6 tháng.

Sau khi đóng tiền, các gái bán dâm được tự do đăng bài quảng cáo với nội dung khiêu dâm, kèm thông tin liên lạc để khách mua dâm chủ động thỏa thuận giá cả, địa điểm thực hiện hành vi mua bán dâm bên ngoài ứng dụng.

Sau quá trình trinh sát, ngày 22.12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an các P.Yên Tử và Hòn Gai đồng loạt kiểm tra một nhà nghỉ và một căn hộ chung cư trên địa bàn TP.Hạ Long cũ. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Các đối tượng khai nhận việc kết nối, giao dịch thông qua nhóm "Đảo Đào Hoa".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Mạnh Linh và Phan Văn Tiến để điều tra về hành vi môi giới mại dâm theo khoản 2, điều 328 bộ luật Hình sự.

Trước đó một ngày, trong cao điểm trấn áp tội phạm, Công an Quảng Ninh cũng triệt phá một tụ điểm môi giới mại dâm khác tại một căn villa ở P.Bãi Cháy, bắt giữ thêm 4 đối tượng liên quan.



