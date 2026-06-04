Đạo diễn 'Euphoria' tiết lộ Sydney Sweeney là người chủ động xin đóng cảnh nóng

Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times hôm 2.6, đạo diễn Sam Levinson tiết lộ ông từng cân nhắc hạn chế tối đa các cảnh nhạy cảm của nhân vật Cassie Howard do Sydney Sweeney thủ vai trong mùa cuối của Euphoria, nhưng người đẹp 9X không muốn làm vậy.

Sydney Sweeney là diễn viên 'không biết sợ'

Theo lời nhà làm phim, khi xây dựng kịch bản, ông từng nghĩ đến phương án quay nhân vật mà không cần sử dụng quá nhiều hình ảnh khỏa thân vì "vẫn có những cách thể hiện khác phù hợp hơn".

Nhiều ý kiến cho rằng Euphoria 3 quá phụ thuộc vào yếu tố gây sốc như khỏa thân hay tình dục, thay vì phát triển cốt truyện có chiều sâu Ảnh: Chụp màn hình phim Euphoria

Tuy nhiên, Sydney Sweeney lại có quan điểm khác. Nữ diễn viên cho rằng việc giảm bớt những yếu tố này sẽ không phù hợp với đặc điểm nhân vật mà cô đảm nhận. Sam Levinson kể lại rằng Sydney Sweeney đã phản ứng đầy bất ngờ trước đề xuất của ông và cho rằng một nhân vật hoạt động trên nền tảng OnlyFans khó có thể được xây dựng theo hướng né tránh hoàn toàn những yếu tố liên quan đến hình ảnh gợi cảm.

Sau cuộc trao đổi, đạo diễn đồng ý với quan điểm của nữ diễn viên và điều chỉnh cách tiếp cận đối với nhân vật Cassie Howard.

Vai diễn Cassie Howard đã giúp Sydney Sweeney trở thành gương mặt được biết đến trên toàn cầu. Tuy nhiên, đây cũng là nhân vật từng khiến cô đối mặt với nhiều tranh cãi liên quan đến việc bị cho là xuất hiện trong quá nhiều cảnh mang tính phản cảm.

Trong mùa thứ ba, cũng là mùa cuối cùng của Euphoria, nhân vật Cassie Howard đạt được thành công về tài chính nhờ hoạt động trên nền tảng OnlyFans. Những tình tiết xoay quanh công việc của Cassie Howard tiếp tục trở thành một phần quan trọng trong diễn biến câu chuyện.

Sydney Sweeney vấp phải chỉ trích dữ dội của khán giả vì cách khắc họa nhân vật Cassie Howard mang tính "tình dục hóa" trong Euphoria Ảnh: Chụp màn hình phim Euphoria

Ngay từ khi phát sóng, Euphoria đã liên tục vấp phải những ý kiến trái chiều. Tờ Los Angeles Times từng nhận định bộ phim mang góc nhìn phiến diện đối với các nhân vật nữ trẻ tuổi, trong khi The New Yorker mô tả đây là tác phẩm chứa nhiều yếu tố u tối, khai thác dày đặc các chủ đề nhạy cảm. Dù vậy, sức hút của bộ phim vẫn không ngừng gia tăng. Tác phẩm góp phần đưa tên tuổi của Sydney Sweeney, Zendaya và Jacob Elordi lên hàng ngôi sao trẻ được săn đón tại Hollywood.

Trong cuộc phỏng vấn, Sam Levinson dành nhiều lời khen cho Sydney Sweeney khi nhắc đến quá trình làm việc cùng nữ diễn viên. Ông mô tả cô là người "hoàn toàn không biết sợ" và luôn giữ thái độ chuyên nghiệp trong quá trình ghi hình. Theo Sam Levinson, giữa ông và Sydney Sweeney tồn tại sự tin tưởng rất lớn, giúp cả hai có thể trao đổi thẳng thắn về những yêu cầu của nhân vật cũng như cách thể hiện trên màn ảnh. Đạo diễn cho biết ê kíp luôn cố gắng cân bằng giữa tính chân thực, yếu tố hài hước, kịch tính và những mong muốn nội tâm của nhân vật trong quá trình xây dựng câu chuyện.

Sam Levinson cũng lên tiếng về những tranh luận xoay quanh vấn đề khỏa thân trong phim. Ông cho biết ngay từ vòng tuyển chọn diễn viên, các ứng viên đều được thông báo rõ ràng về những yêu cầu của vai diễn, bao gồm khả năng xuất hiện trong các phân đoạn nhạy cảm. Nếu diễn viên cảm thấy không thoải mái, họ hoàn toàn có quyền từ chối tham gia.

Theo Sam Levinson, sau khi được chọn vào vai, nếu diễn viên thay đổi quyết định và không muốn thực hiện những cảnh đã được đề cập trước đó, đoàn phim cũng không có quyền ép buộc. Ông nhấn mạnh rằng một màn trình diễn tốt chỉ có thể xuất hiện khi diễn viên cảm thấy an toàn và được tôn trọng: "Tôi luôn tin rằng những màn thể hiện chân thật nhất xuất hiện khi diễn viên cảm thấy tự do và thoải mái. Nếu tồn tại sự căng thẳng hay áp lực, cảm xúc sẽ bị cản trở và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng diễn xuất".

Euphoria đã trở thành chương trình có lượng người xem cao thứ hai của HBO trong vòng 20 năm, chỉ xếp sau Game of Thrones.