Đào móng nhà, phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật

Ngày 2.11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết lực lượng chức năng vừa tìm kiếm, quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại thôn Văn Minh, xã Sa Loong (Quảng Ngãi).

Đào móng nhà, người dân phát hiện nhiều mảnh xương nghi hài cốt liệt sĩ ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ SA LOONG

Trước đó, trong quá trình đào móng xây dựng nhà, gia đình ông Lê Quang Anh (ở xã Sa Loong) phát hiện một số mảnh xương nghi là hài cốt liệt sĩ nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy quân sự xã Sa Loong báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời cử lực lượng xuống hiện trường tổ chức khai quật, tìm kiếm. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ, với 1 xương đùi, 2 mảnh xương dài và nhiều mảnh xương vụn.

Đặc biệt, tại vị trí tìm thấy hài cốt còn có một số di vật, gồm: bình tông bộ đội và 1 thanh sắt nghi là dao găm hoặc lưỡi lê. Hài cốt liệt sĩ sau đó được đưa về hội trường Ban Chỉ huy quân sự xã Sa Loong để bảo quản và tổ chức các nghi lễ theo quy định.

Lực lượng chức năng xã Đặng Thùy Trâm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Bệnh xá Hố Sâu ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM

Ngày 1.11, tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ (còn gọi là Bệnh xá Hố Sâu), thuộc tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm, xã Đặng Thùy Trâm, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ.

Do hài cốt đã chôn vùi trong thời gian dài, lại nằm gần suối nên bị phân hủy, không còn nguyên vẹn. Tại hiện trường, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật như tăng, vải dù, dây su, áo thun, đèn pin và dao găm bị gỉ sét.

Trước đó, cũng tại vị trí này lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật kèm theo.

Như vậy, đến nay, tại khu vực Bệnh xá Hố Sâu, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 5 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt sau khi quy tập được đưa vào quách để bảo quản, thờ tự theo quy định. Địa phương đang tiếp tục xây dựng kế hoạch mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ tại nước bạn Lào

Không chỉ tập trung tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong tỉnh, lực lượng tìm kiếm của Quảng Ngãi còn triển khai nhiệm vụ tại nước bạn Lào.

Đội K53 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại nước bạn Lào ẢNH: ĐỘI K53

Đại tá Lê Công Khoa, Đội trưởng Đội K53, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tại khu vực rừng thuộc huyện Samakkhixay, tỉnh Attapeu (Lào), Đội K53 phối hợp các lực lượng liên quan vừa tìm kiếm, phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ. Qua đó, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này từ khi đơn vị xuất quân thực hiện nhiệm vụ lên 6 hài cốt.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, từ khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đến nay, toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 66 hài cốt liệt sĩ.

Đội K53 quy tập hài cốt liệt sĩ tại nước bạn Lào ẢNH: ĐỘI K53

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng kết hợp sử dụng thiết bị chuyên dụng với phương pháp đào tìm thủ công; đồng thời chú trọng khảo sát, khoanh vùng, xác minh thông tin từ nhân chứng lịch sử và kiểm tra những địa điểm còn dấu tích chiến tranh.

Việc tiếp tục phát hiện, quy tập các hài cốt liệt sĩ không chỉ góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ mà còn thể hiện trách nhiệm, sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.