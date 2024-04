Đạt hơn nửa tỉ USD trong 1 tháng, xuất khẩu rau quả lập kỷ lục mới

Theo báo cáo sơ bộ của ngành hải quan, trong tháng 4 xuất khẩu rau quả đạt giá trị sơ bộ 539,8 triệu USD tăng gần 15% với tháng trước và tăng 37,8 % so với cùng kỳ năm 2023.

Sầu riêng vào vụ thu hoạch rộ đẩy kim ngạch xuất khẩu rau quả tăng cao Hoàng Nguyễn

Lũy kế 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt trên 1,8 tỉ USD tăng gần 33% so với cùng kỳ năm ngoái; tương đương con số tăng tuyệt đối gần 500 triệu USD. Đây là con số chưa từng có của ngành rau quả Việt Nam.

Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản lần lượt là những nhà nhập khẩu rau quả hàng đầu Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay. Mặt hàng xuất khẩu chủ lực vẫn là sầu riêng.

Xuất khẩu rau quả trong tháng 4 tăng mạnh nhờ sầu riêng miền Tây vào vụ thu hoạch, sản lượng tăng. "Đây chỉ là con số sơ bộ, kim ngạch thực tế có thể cao hơn do gần cuối tháng lượng sầu riêng xuất khẩu nhiều hơn. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn sầu riêng Thái Lan vào vụ và cạnh tranh gay gắt với Việt Nam. Để xuất khẩu bền vững, Việt Nam cần duy trì chất lượng theo yêu cầu của thị trường", ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam lạc quan.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu rau quả tháng 4 đạt gần 150 triệu USD, giảm gần 4% so với tháng trước nhưng tăng 6,4 % so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng, nhập khẩu rau quả đạt 642 triệu USD tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, rau quả xuất siêu gần 1,15 tỉ USD.