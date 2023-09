'Đất rừng phương Nam' đầu tư xấp xỉ 100 tỉ đồng

Ba vai diễn nhí An, Cò, Xinh lần lượt do Huỳnh Hạo Khang, Kỳ Phong - cùng 13 tuổi, Bùi Lý Bảo Ngọc - 11 tuổi đảm nhận. Trấn Thành vào vai bác Ba Phi - nhân vật ghi dấu qua diễn xuất nghệ sĩ Mạc Can, Mai Tài Phến đóng Võ Tòng, Tuấn Trần vào vai Út Lục Lâm, Hồng Ánh vai mẹ An, Băng Di vào vai dì Tư Mắm. Các diễn viên còn lại gồm: Tiến Luật, Công Ninh, Hứa Vĩ Văn, Tuyền Mập, Huỳnh Đông… Trong hai trích đoạn vừa chiếu sớm cho báo giới cũng như trailer vừa ra mắt, người xem có thể thấy được nhiều cảnh đẹp đặc trưng của miền Tây Nam bộ được đưa vào phim như cảnh chợ nổi, rừng ngập mặn, vườn cò, những đồng lúa bát ngát, bãi bùn trâu lội mênh mông…; đặc biệt phân cảnh hành động đánh đấm, bắn súng vô cùng kịch tính khi Võ Tòng bị xử tử.

Đoàn làm phim ra mắt báo giới chiều 20.9 P.C.T

Nhà sản xuất phim gồm: Hãng Galaxy, Trấn Thành Town, Nguyễn Trinh Hoan của HJ Film… cho biết phim được đầu tư kinh phí lớn, nếu không tính việc lấy cát sê tượng trưng của nhiều diễn viên và các khâu khác thì cũng xấp xỉ 100 tỉ đồng, bởi bối cảnh quay trải dài ở các tỉnh miền Tây như An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh, Cần Thơ…, dựng bối cảnh mới ở phim trường. Trong đó, phân đoạn được đầu tư nhất phim tái hiện không khí sinh hoạt chợ nổi với hàng chục ghe thuyền trên hệ thống kênh rạch của rừng tràm, những hiệu buôn, tiệm ăn. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ: "Nếu không có sự đồng lòng, hợp sức, tình yêu điện ảnh, quyết tâm làm nên một bộ phim điện ảnh chất lượng xứng đáng sự kỳ vọng, để ca ngợi cảnh sắc đất nước, cái tình của con người VN thì cả ê kíp không thể làm nổi một bộ phim mang màu sắc xưa cũ với toàn những điều khó như Đất rừng phương Nam trong thời buổi hiện đại này".

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn từng làm nên thành công của bản phim truyền hình Đất phương Nam cách đây 25 năm đảm nhận vai trò cố vấn sản xuất cho phim mới này, cũng cho biết ông hài lòng khi xem những thước phim mới của Đất rừng phương Nam và mong khán giả không so sánh giữa bản cũ và mới, bởi giữa phim truyền hình và phim điện ảnh vốn dĩ đã khác nhau, đặc biệt phải ủng hộ những điều mới mẻ ở thế hệ làm phim mới khi họ đã vô cùng chăm chút đến kỳ công trong suốt quá trình thực hiện.

Phim Đất rừng Phương Nam sẽ công chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 20.10, tái hiện hành trình của An - cậu bé mồ côi mẹ, đi tìm cha, học cách sống tự lập, trải nghiệm thiên nhiên kỳ thú ở vùng đất phương Nam và trưởng thành hơn giữa phong trào đấu tranh của những người Nam bộ giàu nghĩa khí, từ đó hiểu được vì sao cha rời xa cậu. Nếu phim thành công tại rạp, nhà sản xuất cho biết sẽ làm tiếp phần 2, 3 lấy cảm hứng từ tiểu thuyết gốc cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi.