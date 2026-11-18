Những tiết mục nghệ thuật tham gia ngày hội 30 năm thành lập Trường THCS Nguyễn Trường Tộ được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần tự hào Việt Nam.

Không khí tưng bừng, rực rỡ sắc màu tại chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THCS Nguyễn Trường Tộ ảnh : Hoàng Hạnh

Qua từng lời ca, điệu múa, học sinh đã gửi gắm lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy cô giáo - những người đã miệt mài chắp cánh ước mơ cho biết bao lớp học trò dưới mái trường mang tên danh nhân Nguyễn Trường Tộ (1830 - 1871), người được coi là "nhà yêu nước sáng suốt nhất" và là một trong những "nhà cải cách lớn", "nhà thiết kế vĩ đại" của Việt Nam ở thế kỷ 19.

Góp phần trong dịp kỷ niệm này là dấu ấn nổi bật của tập thể lớp song ngữ tiếng Pháp 7A6 bằng 2 giải thưởng cao nhất liên tiếp: Giải nhất cuộc thi video "Merci coach! Nos professeurs font grandir le français" (Cảm ơn người dẫn dắt! Các thầy cô giáo của chúng ta làm cho tiếng Pháp ngày càng phát triển) với video "Elles nous disent" (Những điều các cô nói với chúng em).

Video chinh phục ban giám khảo bởi chất lượng, tính sáng tạo độc đáo và khả năng làm nổi bật vai trò thiết yếu của các giáo viên trong việc truyền đạt và quảng bá tiếng Pháp tại Việt Nam, đồng thời vẫn giữ được cách tiếp cận gần gũi và vui nhộn. Ban giám khảo cũng đánh giá rất cao sự tự nhiên và chân thực trong những chia sẻ của các học sinh, khi các em bày tỏ góc nhìn về giáo viên của mình một cách trong sáng và chân thành.

Hình ảnh trích từ video“Elles nous disent”(Những điều các cô nói với chúng em) đã giành giải nhất cuộc thi video “Merci coach! Nos professeurs font grandir le français”(Cảm ơn người dẫn dắt! Các thầy cô giáo của chúng ta làm cho tiếng Pháp ngày càng phát triển) ảnh: Hoàng Hạnh

Tiếp nối niềm vui ở sân chơi ngoại ngữ, tập thể lớp 7A6 còn khẳng định sự năng động, đoàn kết và tài năng nghệ thuật qua phần trình diễn ấn tượng, rực rỡ sắc màu truyền thống trên sân khấu nhà trường để giành giải nhất Hội thi chung khảo văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và kỷ niệm 30 năm thành lập trường.

Tập thể cô và trò lớp song ngữ tiếng Pháp 7A6 chụp ảnh lưu niệm bên không gian“Chạm ký ức - 30 năm thành tựu - nhiệt huyết”của Trường THCS Nguyễn Trường Tộ sau khi xuất sắc giành cú đúp giải nhất ảnh: Hoàng Hạnh

Thành tích "kép" của tập thể lớp song ngữ tiếng Pháp 7A6 là quả ngọt cho sự nỗ lực học tập, rèn luyện không ngừng của các em học sinh, dưới sự quan tâm, tạo điều kiện sát sao của Ban Giám hiệu nhà trường cùng sự dìu dắt tận tâm, truyền lửa của của các giáo viên. Đây cũng món quà tri ân học sinh tặng thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và mừng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ tròn 30 tuổi.



