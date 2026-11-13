Đau bụng âm ỉ kéo dài: 4 loại ung thư cần chú ý

Ung thư xuất hiện ở các cơ quan trong ổ bụng cũng có thể gây triệu chứng đau bụng âm ỉ kéo dài. Đáng chú ý, cơn đau này không phải lúc nào cũng dữ dội, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ung thư dạ dày có thể gây đau bụng âm ỉ và một số triệu chứng dễ nhầm lẫn với viêm dạ dày hay trào ngược a xít ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Một số loại ung thư có thể gây triệu chứng đau bụng âm ỉ kéo dài gồm:

Ung thư tuyến tụy

Ung thư tuyến tụy có thể gây đau âm ỉ ở vùng bụng trên hoặc giữa bụng, đôi khi lan ra sau lưng. Tuyến tụy nằm sâu trong ổ bụng, phía sau dạ dày. Khi khối u phát triển, nó có thể chèn ép các bộ phần xung quanh, khiến người bệnh cảm thấy đau hoặc khó chịu, bác sĩ tiêu hóa lâm sàng Allison Yang tại trung tâm y khoa Weill Cornell Medicine (Mỹ) cho biết.

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI), cơn đau do ung thư tuyến tụy thường xuất hiện ở vùng bụng trên và lan ra lưng. Một số người nhận thấy cơn đau nặng hơn sau khi ăn hoặc nằm xuống, nhưng giảm bớt khi cúi người về phía trước. Ngoài đau bụng, người bị ung thư tuyến tụy còn xuất hiện vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu và phân nhạt màu.

Ung thư dạ dày

Ung thư dạ dày gây đau âm ỉ hoặc cảm giác khó chịu ở vùng bụng trên, thường tập trung quanh khu vực phía trên rốn. Tuy nhiên, triệu chứng này dễ bị nhầm lẫn với viêm dạ dày, trào ngược a xít hoặc khó tiêu nên nhiều người có thể chủ quan.

Ngoài đau bụng, người mắc ung thư dạ dày còn gặp các triệu chứng như đầy tức sau khi ăn, ợ nóng, khó tiêu, buồn nôn và chán ăn. Một số người còn có cảm giác nhanh no dù chỉ ăn một lượng nhỏ thức ăn.

Ung thư đại trực tràng

Ung thư đại trực tràng gây đau bụng âm ỉ, đau quặn từng cơn hoặc cảm giác khó chịu kéo dài trong ổ bụng. Vị trí đau có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí khối u và mức độ ảnh hưởng đến hoạt động của đường ruột.

Người bệnh còn bị tiêu chảy kéo dài, táo bón hoặc cảm thấy đi đại tiện không hết dù vừa đi vệ sinh. Một số trường hợp nhận thấy phân nhỏ hoặc dẹt hơn bình thường.

Ngoài ra, ung thư đại trực tràng còn làm chảy máu âm thầm qua đường tiêu hóa. Khi xuất hiện triệu chứng này, người bệnh sẽ thấy máu đỏ trong phân hoặc phân sẫm màu.









Vị trí đau bụng của ung thư gan là ở vùng bụng trên bên phải, ngay dưới bờ sườn. Đây là vị trí của gan trong ổ bụng. Khi khối u phát triển, gan to lên, làm căng tức và gây cảm giác đau, khó chịu ở khu vực này.

Một dấu hiệu quan trọng khác là vàng da, vàng mắt. Triệu chứng này xuất hiện khi chức năng gan bị ảnh hưởng hoặc dòng lưu thông mật bị cản trở. Người bệnh cũng nhận thấy nước tiểu sẫm màu, phân nhạt màu và ngứa da, theo Healthline.