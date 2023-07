Đấu giá biển số xe: Ích nước, lợi nhà

Người dân bấm biển số - đăng ký xe tại số 282 Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Về phía người dân, những người có nhu cầu tìm kiếm biển số xe theo sở thích cá nhân (tạm gọi là biển số đẹp) sẽ có một kênh lựa chọn đảm bảo về mặt pháp lý, công khai, minh bạch.

Về mặt cơ quan quản lý, cái được lớn nhất chính là có thêm nguồn thu cho ngân sách. Với nhu cầu về biển số đẹp như hiện nay, dự kiến nguồn thu từ đấu giá biển số là không hề nhỏ. Số tiền này nếu được sử dụng hợp lý, đầu tư cho cơ sở hạ tầng, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông thì sẽ rất ý nghĩa và hiệu quả.

Cái được tiếp theo, đó là triệt tiêu những tiêu cực (nếu có) trong công tác đăng ký, cấp biển số xe. Hiện việc cấp biển số xe thực hiện bằng hình thức ngẫu nhiên; nhưng nếu vì động cơ vụ lợi, cán bộ có thẩm quyền vẫn có thể can thiệp. Điển hình là vụ việc 3 cựu cán bộ CSGT ở tỉnh An Giang bị bắt vì can thiệp vào phần mềm để cấp biển số xe đẹp, hay như lùm xùm về việc 4 biển số xe đẹp được cấp cùng ngày tại Đồng Tháp, hiện đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ…

Thực tế trên cho thấy để được cấp biển số đẹp, ngoại trừ một số trường hợp do bốc ngẫu nhiên, chủ phương tiện rất có thể phải bỏ ra một khoản chi phí, và chi phí này sẽ rơi vào túi của một vài cá nhân chứ không phải ngân sách. Còn với đấu giá, người có nhu cầu về biển số đẹp sẽ phải tham gia đấu giá, cạnh tranh công khai với những người khác, tiền thu được sẽ trực tiếp chuyển vào ngân sách. "Sẽ không còn đất sống cho tiêu cực trong lĩnh vực đăng ký, cấp biển số xe", ông Hòa kỳ vọng.

Có ý kiến cho rằng, đấu giá biển số sẽ tạo ra sự bất bình đẳng, khi chỉ người giàu mới được lựa biển số đẹp, người nghèo sẽ không còn cơ hội ngẫu nhiên như lâu nay. Theo ông Hòa, tỷ lệ người không có điều kiện kinh tế mà vẫn muốn sở hữu biển số đẹp là có nhưng không nhiều. Để sở hữu một chiếc ô tô thì điều kiện kinh tế của chủ phương tiện cũng không phải quá eo hẹp, số tiền 40 triệu đồng (giá khởi điểm) bỏ ra để mang về một biển số xe theo nhu cầu cá nhân là hợp lý. Quan trọng hơn, việc đấu giá biển số xe hướng đến mục đích lớn cho toàn xã hội, đó là tăng nguồn thu ngân sách và tăng sự minh bạch trong thực hiện thủ tục đăng ký xe, cần được ủng hộ.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô VN, cho rằng đấu giá biển số xe sẽ được nhiều người hoan nghênh, đón nhận. Xưa nay, dư luận vẫn bàn tán chủ đề "xe xịn biển đẹp", nghĩa là khi ra đường bắt gặp một chiếc xe sang gắn theo một biển số đẹp, nhiều người nghĩ ngay chủ xe phải dùng một cách "bí hiểm" nào đó mới có thể sở hữu biển số ấy, chứ không tin là do bốc ngẫu nhiên mà trúng. Điều này có thể khiến chủ chiếc xe không thật sự thoải mái. Tới đây, khi đã thực hiện đấu giá, quy định này không chỉ mang về cho ngân sách thêm một nguồn thu mà còn giúp người trúng đấu giá có thể "quang minh chính đại" sở hữu biển số theo sở thích cá nhân, tự tin lái xe ra đường, bởi nó được thực hiện hoàn toàn minh bạch, sòng phẳng.

Tuy nhiên, đại biểu Phạm Văn Hòa cũng lưu ý một vấn đề. Bên cạnh đặc thù riêng, đấu giá biển số xe ô tô vẫn được thực hiện theo quy định chung về đấu giá tài sản, đồng nghĩa những tồn tại trong đấu giá tài sản nói chung (quân xanh quân đỏ, thông đồng, dìm giá…) vẫn có thể xảy ra với đấu giá biển số xe ô tô. Thực tế này đòi hỏi Bộ Công an phải có sự chuẩn bị hết sức chu đáo, toàn diện, không chỉ về mặt hạ tầng kỹ thuật mà cả các biện pháp ngăn ngừa những tiêu cực có thể phát sinh, không để ảnh hưởng đến chất lượng, mục đích của cuộc đấu giá. Ví dụ cần xây dựng quy chế đấu giá với những quy định chặt chẽ, thường xuyên giám sát quá trình diễn ra đấu giá…

Ông Nguyễn Văn Thanh gợi mở rằng tổ chức được giao thực hiện đấu giá biển số xe có thể nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia đã và đang triển khai hình thức này. Từ những ưu điểm, hạn chế mà họ trải qua, các cơ quan, đơn vị lấy đó làm bài học để lường trước các tình huống; làm sao để cuộc đấu giá diễn ra bài bản, thông suốt, không bị gián đoạn và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia đấu giá.