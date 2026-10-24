Đau lưng khi vừa thức dậy: 3 dấu hiệu không được chủ quan

Đau lưng do tư thế ngủ hay các vấn đề thông thường khác sẽ cải thiện khi cơ thể bắt đầu di chuyển, vận động. Nhưng đau lưng dai dẳng có khả năng do tổn thương đĩa đệm hay một số bệnh lý nghiêm trọng khác, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Thoát vị đĩa đệm cột sống có thể gây đau lưng kèm tê bì hoặc yếu cơ ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Đau lưng kèm những dấu hiệu sau, người bệnh không nên chủ quan:

Đau lưng kéo dài, đau nhiều khi nghỉ ngơi

Đau lưng do căng cơ hoặc tư thế ngủ không phù hợp thường sẽ cải thiện theo thời gian. Ngược lại, nếu thường xuyên thức dậy với cảm giác đau lưng, cơn đau kéo dài nhiều ngày, tăng dần hoặc không thuyên giảm dù đã nghỉ ngơi, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Một dấu hiệu cần lưu ý là đau lưng về đêm khiến giật mình nửa đêm hoặc đau rõ hơn khi nằm nghỉ. Tình trạng này có thể liên quan đến nhiều vấn đề, chẳng hạn tổn thương đĩa đệm, bệnh lý cột sống hoặc viêm cột sống. Trong một số trường hợp ít gặp hơn, đau lưng dai dẳng có thể liên quan đến nhiễm trùng hoặc ung thư.

Đau lưng lan xuống chân, kèm tê bì hoặc yếu cơ

Nếu đau lưng khi thức dậy đi kèm cảm giác đau lan từ thắt lưng xuống mông, đùi, cẳng chân hoặc bàn chân, thì có khả năng dây thần kinh đang bị kích thích hoặc chèn ép, bác sĩ Santhosh Thomas, chuyên gia y học vật lý và phục hồi chức năng tại trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ) giải thích.

Một nguyên nhân có thể gặp là thoát vị đĩa đệm. Các đĩa đệm nằm giữa những đốt sống, có vai trò giảm sốc và hỗ trợ vận động. Khi một đĩa đệm phình hoặc thoát vị, phần mô bên trong sẽ chèn ép hoặc kích thích lên các dây thần kinh xung quanh, gây đau lan xuống chân. Người bệnh sẽ cảm thấy đau nhói, đau như điện giật, tê bì hoặc kiến bò ở chân.

Đau lưng kèm sốt, sụt cân

Đau lưng khi thức dậy cũng cần được chú ý nếu đi kèm các dấu hiệu bất thường khác, chẳng hạn sốt, rét run, mệt mỏi hay sụt cân ngoài ý muốn. Những dấu hiệu này cho thấy vấn đề đang gặp không chỉ do cơ hay cột sống.

Chẳng hạn, đau lưng kèm sốt hoặc rét run có khả năng là nhiễm trùng. Một dấu hiệu khác không nên bỏ qua là sụt cân ngoài ý muốn, đặc biệt khi đi kèm đau lưng dai dẳng, đau nhiều về đêm hoặc tiền sử ung thư, theo Healthline.