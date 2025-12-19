Sáng 19.12.2025, tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tổ chức lễ khai trương chuyến bay đầu tiên.

Dấu mốc lịch sử: Sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tiên

Theo kế hoạch, máy bay Boeing 787 của Hãng hàng không Vietnam Airlines xuất phát từ Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút, chở các đại biểu và hạ cánh xuống sân bay Long Thành lúc 8 giờ.

Ngay sau đó, sẽ có 3 chuyến bay của các hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways lần lượt cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 8 giờ, đáp xuống sân bay Long Thành, cách nhau mỗi chuyến 5 phút.