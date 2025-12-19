Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thời sự

Dấu mốc lịch sử: Sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tiên

Nguyễn Anh
19/12/2025 11:27 GMT+7

Sáng 19.12.2025, tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức lễ khai trương chuyến bay đầu tiên, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn xây dựng sang chuẩn bị vận hành, khai thác sân bay lớn nhất Việt Nam.

Sáng 19.12.2025, tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tổ chức lễ khai trương chuyến bay đầu tiên.

Dấu mốc lịch sử: Sân bay Long Thành đón chuyến bay đầu tiên

Theo kế hoạch, máy bay Boeing 787 của Hãng hàng không Vietnam Airlines xuất phát từ Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút, chở các đại biểu và hạ cánh xuống sân bay Long Thành lúc 8 giờ.

Ngay sau đó, sẽ có 3 chuyến bay của các hãng Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways lần lượt cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 8 giờ, đáp xuống sân bay Long Thành, cách nhau mỗi chuyến 5 phút.

Sân bay Long Thành đón Boeing 787 Dreamliner trong ngày lịch sử 19.12- Ảnh 3.

Chuyến bay mang số hiệu VN1, được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay Boeing 787 Dreamliner, đã hoàn thành hành trình Hà Nội - Long Thành sau 2 giờ bay

ẢNH: TRUNG PHONG

Sân bay Long Thành: Hành trình gần 30 năm từ quy hoạch đến vận hành

Sau gần ba thập niên được quy hoạch và triển khai, Cảng hàng không quốc tế Long Thành - dự án hạ tầng hàng không lớn nhất Việt Nam - đang tiến rất gần thời điểm đưa vào khai thác. Từ pháp lý, hạ tầng kỹ thuật đến những chuyến bay hiệu chuẩn và chuyến bay đầu tiên, Long Thành dần hiện rõ vai trò trung tâm trung chuyển hàng không mới của khu vực.

Sân bay Long Thành Long Thành Sân bay quốc tế ACV Vietnam Airlines khai trương sân bay long thành
