Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sân bay Long Thành đón Boeing 787 Dreamliner trong ngày lịch sử 19.12

Ngọc Dương
Ngọc Dương
19/12/2025 11:01 GMT+7

Sân bay Long Thành đón chuyến bay chở khách đầu tiên bằng Boeing 787 Dreamliner ngày 19.12 - mốc lịch sử đưa sân bay cửa ngõ hiện đại nhất Việt Nam vào khai thác thương mại.

Sáng 19.12, tại sân bay Long Thành (thuộc xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức lễ khai trương chuyến bay đầu tiên. Lúc 8 giờ 30, máy bay của Vietnam Airlines từ Hà Nội đã hạ cánh xuống sân bay Long Thành.

Sân bay Long Thành đón Boeing 787 Dreamliner trong ngày lịch sử 19.12- Ảnh 1.

Lúc 8 giờ 30, máy bay của Vietnam Airlines từ Hà Nội đã hạ cánh xuống sân bay Long Thành

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: "Chuyến bay chở khách đầu tiên tại Long Thành không chỉ đánh dấu một hành trình khai thác mới của Vietnam Airlines mà còn là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hạ tầng hàng không Việt Nam. Với vai trò hãng hàng không quốc gia, chúng tôi tự hào đồng hành cùng sự ra đời của sân bay cửa ngõ mới, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo ra năng lực kết nối mạnh mẽ hơn cho đất nước".

Sân bay Long Thành đón Boeing 787 Dreamliner trong ngày lịch sử 19.12- Ảnh 2.

Những vị khách đầu tiên đáp xuống sân bay Long Thành bằng Boeing 787 Dreamliner

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Vietnam Airlines kỳ vọng việc các sân bay tại Việt Nam liên tục được hiện đại hóa, nâng cấp và xây dựng mới sẽ giúp ngành hàng không trong nước mở ra một chương mới cho trải nghiệm của hành khách. 

Với hạ tầng hiện đại, quy trình tối ưu và chất lượng dịch vụ được nâng tầm, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của hãng hàng không quốc gia trên bản đồ hàng không khu vực và thế giới.

Sân bay Long Thành: Hành trình gần 30 năm từ quy hoạch đến vận hành

Sân bay Long Thành đón Boeing 787 Dreamliner trong ngày lịch sử 19.12- Ảnh 3.

Chuyến bay mang số hiệu VN1, được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay Boeing 787 Dreamliner, đã hoàn thành hành trình Hà Nội - Long Thành sau 2 giờ bay

ẢNH: TRUNG PHONG

Cùng với việc khai thác chuyến bay chở khách đầu tiên đến sân bay Long Thành, Vietnam Airlines cũng đã khai trương các đường bay mới TP.HCM - Copenhagen, Hà Nội - Cebu, khai thác đã trở lại các chuyến bay tại sân bay Vinh. 

Đồng thời, hãng chính thức cung cấp dịch vụ Internet trên tàu bay, khai trương các hệ thống phòng khách bông sen, phòng check-in lounge tại sân bay Vinh, Cam Ranh… cho thấy sự chủ động và sẵn sàng của hãng trong việc nỗ lực phục vụ khách hàng, đặc biệt vào dịp cao điểm cuối năm.

Sân bay Long Thành đón Boeing 787 Dreamliner trong ngày lịch sử 19.12- Ảnh 4.

Chiếc máy bay lăn bánh vào bãi đỗ sau 2 giờ bay từ Hà Nội vào Long Thành

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sân bay Long Thành đón Boeing 787 Dreamliner trong ngày lịch sử 19.12- Ảnh 5.

Nghi thức chào đón chuyến bay đầu tiên đến sân bay Long Thành

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sân bay Long Thành đón Boeing 787 Dreamliner trong ngày lịch sử 19.12- Ảnh 6.
Sân bay Long Thành đón Boeing 787 Dreamliner trong ngày lịch sử 19.12- Ảnh 7.

Việc tàu bay thân rộng của Vietnam Airlines một lần nữa hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành sau chuyến bay ngày 15.12 là sự kiện quan trọng đánh dấu cho việc chính thức khai thác thương mại tại đây

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong ngày 19.12, cùng với thời điểm nhiều công trình trọng điểm quốc gia được khánh thành, Vietnam Airlines vinh dự và tự hào là hãng hàng không đầu tiên chở khách đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành, mở màn cho hoạt động hàng không dân dụng tại sân bay mới. 

Sự kiện này có ý nghĩa then chốt đối với quá trình hình thành một trung tâm hàng không hiện đại của cả nước, nơi Vietnam Airlines với vai trò là hãng hàng không quốc gia sẽ tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong phát triển mạng bay, nâng cao năng lực kết nối trong nước và quốc tế.

Sân bay Long Thành đón Boeing 787 Dreamliner trong ngày lịch sử 19.12- Ảnh 8.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình bước từ máy bay xuống đi vào khu vực làm lễ; ra đón là ông Vũ Hồng Văn (phải), Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sân bay Long Thành đón Boeing 787 Dreamliner trong ngày lịch sử 19.12- Ảnh 9.

Chuyến bay mang số hiệu VN1, được Vietnam Airlines chở Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và gần 100 hành khách đầu tiên đặt chân xuống sân bay Long Thành

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sân bay Long Thành đón Boeing 787 Dreamliner trong ngày lịch sử 19.12- Ảnh 10.

Tiếp viên Vietnam Airlines tại sân bay Long Thành sáng 19.12

ẢNH: NGỌC DƯƠNG


Tin liên quan

Sân bay Long Thành: Từ rừng cao su đến sân bay đẳng cấp quốc tế

Sân bay Long Thành: Từ rừng cao su đến sân bay đẳng cấp quốc tế

Sân bay Long Thành sau gần 5 năm thi công đạt chuẩn 4F ICAO, chuẩn bị đón chuyến bay đầu tiên, đánh dấu cột mốc quan trọng của dự án hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia.

Việt Nam 2025 qua ống kính Thanh Niên

Khám phá thêm chủ đề

Sân bay Long Thành Vietnam Airlines Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình xã Long Thành ACV Vũ Hồng Văn hàng không Cảng hàng không quốc tế Long Thành Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận