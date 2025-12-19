Sân bay Long Thành đón Boeing 787 Dreamliner trong ngày lịch sử 19.12

Sáng 19.12, tại sân bay Long Thành (thuộc xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức lễ khai trương chuyến bay đầu tiên. Lúc 8 giờ 30, máy bay của Vietnam Airlines từ Hà Nội đã hạ cánh xuống sân bay Long Thành.
Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: "Chuyến bay chở khách đầu tiên tại Long Thành không chỉ đánh dấu một hành trình khai thác mới của Vietnam Airlines mà còn là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hạ tầng hàng không Việt Nam. Với vai trò hãng hàng không quốc gia, chúng tôi tự hào đồng hành cùng sự ra đời của sân bay cửa ngõ mới, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo ra năng lực kết nối mạnh mẽ hơn cho đất nước".
Vietnam Airlines kỳ vọng việc các sân bay tại Việt Nam liên tục được hiện đại hóa, nâng cấp và xây dựng mới sẽ giúp ngành hàng không trong nước mở ra một chương mới cho trải nghiệm của hành khách.
Với hạ tầng hiện đại, quy trình tối ưu và chất lượng dịch vụ được nâng tầm, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của hãng hàng không quốc gia trên bản đồ hàng không khu vực và thế giới.
Sân bay Long Thành: Hành trình gần 30 năm từ quy hoạch đến vận hành
Cùng với việc khai thác chuyến bay chở khách đầu tiên đến sân bay Long Thành, Vietnam Airlines cũng đã khai trương các đường bay mới TP.HCM - Copenhagen, Hà Nội - Cebu, khai thác đã trở lại các chuyến bay tại sân bay Vinh.
Đồng thời, hãng chính thức cung cấp dịch vụ Internet trên tàu bay, khai trương các hệ thống phòng khách bông sen, phòng check-in lounge tại sân bay Vinh, Cam Ranh… cho thấy sự chủ động và sẵn sàng của hãng trong việc nỗ lực phục vụ khách hàng, đặc biệt vào dịp cao điểm cuối năm.
Việc tàu bay thân rộng của Vietnam Airlines một lần nữa hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành sau chuyến bay ngày 15.12 là sự kiện quan trọng đánh dấu cho việc chính thức khai thác thương mại tại đây
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Trong ngày 19.12, cùng với thời điểm nhiều công trình trọng điểm quốc gia được khánh thành, Vietnam Airlines vinh dự và tự hào là hãng hàng không đầu tiên chở khách đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành, mở màn cho hoạt động hàng không dân dụng tại sân bay mới.
Sự kiện này có ý nghĩa then chốt đối với quá trình hình thành một trung tâm hàng không hiện đại của cả nước, nơi Vietnam Airlines với vai trò là hãng hàng không quốc gia sẽ tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong phát triển mạng bay, nâng cao năng lực kết nối trong nước và quốc tế.
