Sân bay Long Thành đón Boeing 787 Dreamliner trong ngày lịch sử 19.12

Sáng 19.12, tại sân bay Long Thành (thuộc xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức lễ khai trương chuyến bay đầu tiên. Lúc 8 giờ 30, máy bay của Vietnam Airlines từ Hà Nội đã hạ cánh xuống sân bay Long Thành.

Lúc 8 giờ 30, máy bay của Vietnam Airlines từ Hà Nội đã hạ cánh xuống sân bay Long Thành ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: "Chuyến bay chở khách đầu tiên tại Long Thành không chỉ đánh dấu một hành trình khai thác mới của Vietnam Airlines mà còn là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hạ tầng hàng không Việt Nam. Với vai trò hãng hàng không quốc gia, chúng tôi tự hào đồng hành cùng sự ra đời của sân bay cửa ngõ mới, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo ra năng lực kết nối mạnh mẽ hơn cho đất nước".

Những vị khách đầu tiên đáp xuống sân bay Long Thành bằng Boeing 787 Dreamliner ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Vietnam Airlines kỳ vọng việc các sân bay tại Việt Nam liên tục được hiện đại hóa, nâng cấp và xây dựng mới sẽ giúp ngành hàng không trong nước mở ra một chương mới cho trải nghiệm của hành khách.

Với hạ tầng hiện đại, quy trình tối ưu và chất lượng dịch vụ được nâng tầm, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của hãng hàng không quốc gia trên bản đồ hàng không khu vực và thế giới.

