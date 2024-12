Đầu năm 2025, CMND sẽ hết giá trị sử dụng

Tới đâu để làm thẻ căn cước?

Để làm thủ tục cấp TCC, người dân có 2 lựa chọn, một là thực hiện online trên cổng dịch vụ công, hai là trực tiếp đến nơi làm thủ tục cấp TCC (công an cấp huyện, công an cấp tỉnh).

Với người từ đủ 14 tuổi trở lên, khi người dân đến làm thủ tục, cán bộ công an có thẩm quyền sẽ kiểm tra, đối chiếu thông tin trong cơ sở dữ liệu điện tử (nếu chưa có thì cập nhật, điều chỉnh), sau đó thu nhận thông tin nhân dạng, thông tin sinh trắc học (ảnh, vân tay và mống mắt). Người dân kiểm tra thông tin trên phiếu in và ký xác nhận, cán bộ công an cấp giấy hẹn trả thẻ.

Với công dân từ đủ 6 tuổi - dưới 14 tuổi, người đại diện hợp pháp sẽ đưa công dân đến cơ quan quản lý căn cước, thủ tục thực hiện tương tự như với người từ đủ 14 tuổi trở lên.

Riêng với công dân dưới 6 tuổi, người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp TCC thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. Công an không thu nhận thông tin nhân dạng và sinh trắc học đối với nhóm này. Người dưới 6 tuổi còn được cấp TCC theo mẫu riêng.