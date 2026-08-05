Dầu ô liu, đặc biệt là loại nguyên chất, từ lâu đã được coi là cốt lõi của chế độ ăn Địa Trung Hải nhờ chứa hàm lượng chất béo không bão hòa đơn cực kỳ dồi dào. Nghiên cứu khoa học chứng minh, hợp chất oleocanthal trong dầu ô liu hoạt động mạnh mẽ như một chất kháng viêm tự nhiên, có cơ chế tương tự một loại thuốc giảm đau thông dụng. Việc tiêu thụ loại dầu này đều đặn giúp bảo vệ thành mạch máu, làm giảm các phản ứng viêm mãn tính - tác nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh tim mạch, huyết áp và tiểu đường tuýp 2.

Ăn dầu ô liu hay dầu dừa tốt cho sức khỏe hơn?