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Thực phẩm giàu magie giúp hạ huyết áp đúng hay sai?
Video Sức khỏe

Thực phẩm giàu magie giúp hạ huyết áp đúng hay sai?

Trang Châu - Bùi Oanh

Magie là một khoáng chất quan trọng xuất hiện phổ biến trong chế độ ăn kiểm soát huyết áp. Tuy nhiên, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cảnh báo rằng, mối liên hệ thực sự giữa việc bổ sung magie và khả năng giảm nguy cơ cao huyết áp lại đang nhận về những đánh giá đầy bất ngờ, đòi hỏi người bệnh phải tỉnh táo nhìn nhận lại.

Chia sẻ về vấn đề này, Kristen Smith - chuyên gia dinh dưỡng thuộc Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng (Mỹ) cho biết, các nghiên cứu hiện tại đang cho thấy nhiều kết quả trái chiều về cách magie ảnh hưởng đến huyết áp. Việc ăn các thực phẩm giàu magie tự nhiên hoàn toàn không gây hại cho cơ thể. Thế nhưng, nếu bạn đang tiêu thụ nhóm thực phẩm này cụ thể để giảm huyết áp, điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến của bác sĩ, đặc biệt là khi bạn có ý định ngừng hoặc giảm liều thuốc điều trị. Thực tế, magie tham gia vào rất nhiều phản ứng sinh hóa khác nhau, từ sản xuất năng lượng đến điều hòa hệ thần kinh. Do đó, một chế độ ăn uống cân bằng với lượng magie dồi dào sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe tổng thể thay vì chỉ tác động lên một chỉ số duy nhất.

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Thực phẩm giàu magie giúp hạ huyết áp đúng hay sai?

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