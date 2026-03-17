Đậu phộng luộc hay rang: cách chế biến nào tốt cho sức khỏe hơn?

Đậu phộng là thực vật giàu calo và dinh dưỡng. Trong 100 gram đậu phộng có khoảng 25 gram protein và gần 50 gram chất béo. Phần lớn chất béo trong đậu phộng là chất béo không bão hòa, loại chất béo được xem là có lợi cho tim mạch, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Đậu phộng luộc dễ tiêu hóa hơn đậu phộng rang ẢNH: AI

Ngoài ra, đậu phộng còn cung cấp vitamin E, B, folate và nhiều khoáng chất quan trọng như magiê, phốt pho và mangan. Đậu phộng cũng chứa nhiều chất chống ô xy hóa. Tuy nhiên, lượng các hợp chất này có thể thay đổi khi đậu được làm chín.

Đậu phộng luộc chứa nhiều chất chống ô xy hóa

Có 2 cách chế biến đậu phộng phổ biến là luộc và rang. Với cách luộc, một số nghiên cứu cho thấy đậu phộng luộc có thể chứa nhiều chất chống ô xy hóa hơn so với đậu phộng rang.

Cụ thể, nghiên cứu đăng trên chuyên san trên Journal of Agricultural and Food Chemistry đã so sánh đậu phộng sống, luộc và rang. Kết quả cho thấy đậu phộng luộc có hàm lượng chất chống ô xy hóa polyphenol, flavonoid và resveratrol cao hơn.

Nguyên nhân là do khi được luộc bằng nước sôi, một phần các hợp chất có lợi trong hạt được giải phóng nhiều hơn. Nhờ vậy, đậu phộng luộc có nhiều chất chống ô xy hóa hơn so với rang.

Đậu phộng rang có hương vị thơm ngon và dễ bảo quản

Tuy nhiên, đậu phộng rang có lợi thế là hương vị thơm ngon và dễ bảo quản hơn. Quá trình rang làm hạt khô hơn và tạo ra mùi thơm đặc trưng. Nhiệt độ cao giúp hình thành nhiều hợp chất tạo mùi, nhờ đó đậu phộng có vị đậm và thơm hơn. Đây cũng là lý do đậu phộng rang thường được dùng làm món ăn vặt phổ biến.

Tuy nhiên, nhiệt độ cao cũng có thể làm giảm một số vitamin nhạy cảm với nhiệt, đặc biệt là vitamin nhóm B. Lượng mất đi này chỉ là một phần nhỏ.

Một điểm khác biệt rõ giữa đậu phộng luộc và rang là hàm lượng calo. Đậu phộng luộc chứa nhiều nước hơn. Điều này khiến mật độ calo của chúng thấp hơn. Cụ thể, trong 100 gram đậu phộng luộc thì có khoảng 320 calo, trong khi ở đậu phộng rang có thể lên đến 580-600 calo.

Mỗi cách chế biến có những điểm phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau. Những người đang giảm cân hoặc muốn giảm lượng calo trong khẩu phần có thể ưu tiên đậu phộng luộc. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm cũng sẽ thấy đậu phộng luộc dễ ăn hơn. Quá trình luộc làm hạt đậu mềm và dễ nhai hơn, rất phù hợp với người lớn tuổi hoặc gặp khó khăn khi nhai thực phẩm cứng.

Đậu phộng rang lại phù hợp với những người cần nguồn năng lượng cao, chẳng hạn như người vận động nhiều hoặc cần bổ sung năng lượng nhanh giữa các bữa ăn. Đây cũng là lựa chọn thuận tiện khi muốn bảo quản và mang đậu theo làm món ăn vặt. Độ ẩm thấp giúp đậu phộng rang có thể bảo quản lâu hơn so với đậu phộng luộc, theo Verywell Health.