Những ai có thể chia tay Inter Miami?

"Inter Miami được dự đoán sẽ thực hiện những thay đổi lớn trước thềm mùa giải tới 2027, công việc này sẽ bắt đầu ngay tuần tới đây", nhà báo Jose Armando chuyên đưa tin về MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) cho biết.

David Beckham sắp cải tổ đội hình Inter Miami, đặt mục tiêu mới cho Messi Ảnh: Reuters

"Thất bại tại MLS Cup sau khi để thua Columbus Crew ngay vòng 1 play-off, khiến các chủ sở hữu Inter Miami như David Beckham và Jorge Mas không hài lòng. Do đó, một cuộc cải tổ lớn sắp diễn ra. Sẽ có từ 10 đến 12 cầu thủ nằm trong diện xem xét để có thể tiếp tục hợp đồng, hoặc sẽ bị thanh lý. Những cầu thủ này đáng chú ý có Reguilon, Falcon, Allende, Telasco hay Mura… Riêng Suarez hợp đồng cũng sắp hết hạn, nhưng việc gia hạn chỉ còn là vấn đề thời gian", Jose Armando cho biết thêm.

Theo báo Tây Ban Nha, Diario AS: "Một trong những cầu thủ sẽ bị Inter Miami sớm thanh lý hợp đồng là hậu vệ Reguilon. Cầu thủ này được kỳ vọng thay thế Jordi Alba, nhưng liên tục bị chấn thương khiến không giúp gì được cho đội bóng suốt mùa giải.

Trong khi đó, Suarez có khả năng gia hạn, nhưng danh thủ người Uruguay này cũng đang có ý định giải nghệ. Nên mọi thứ đang trở nên bất định và chỉ có thể sáng tỏ vào tuần tới khi Inter Miami chốt nhân sự của đội bóng".

Diario AS cũng cho biết, những cầu thủ gia nhập Inter Miami trong năm 2026, bao gồm Luis Barraza, Berterame, David Ayala, Matias Galarza và Riquelme Fillipi, cũng không được đảm bảo sẽ tiếp tục ở lại CLB. Tương lai của họ sẽ được quyết định trong tuần tới, với quyền quyết định cuối cùng thuộc về ban lãnh đạo CLB gồm ông David Beckham và Jorge Mas.

Inter Miami dự kiến sẽ chính thức công bố các quyết định về đội hình cho mùa giải 2027 trong thời gian tới.

Messi đã khép lại hành trình thi đấu năm 2026 với những thông số thực sự khó tin Ảnh: Reuters

David Beckham đặt mục tiêu vô địch CONCACAF Champions Cup cho Messi

Messi sẽ có một kỳ nghỉ kéo dài hơn 2 tháng rưỡi. Mùa giải MLS 2027 sẽ khởi tranh vào ngày 19.2. Do đó, hiện chưa rõ danh thủ người Argentina này sẽ làm gì trong khoảng thời gian này.

Trước mắt, Messi sẽ góp mặt trong trận đấu chia tay sự nghiệp của Carlos Tevez, dự kiến diễn ra vào ngày 20.12. Khả năng Ronaldo không thể tham gia trận này, vì bận thi đấu cho CLB Al Nassr cùng thời điểm. Messi cũng sẽ tham gia trận giao hữu trước mùa giải của Inter Miami với trận gặp River Plate, dự kiến tổ chức vào ngày 19.1.2027.

Messi đã khép lại hành trình thi đấu năm 2026 với những thông số thực sự khó tin, bao gồm cho đội tuyển Argentina trước khi công bố giải nghệ vào ngày 31.8, và CLB Inter Miami. Tổng cộng với 50 lần ra sân, Messi ghi 41 bàn, có 21 pha kiến tạo. Anh có hiệu suất 1,24 lần góp dấu giày vào bàn thắng mỗi trận. Đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng MLS, á quân World Cup 2026, cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai tại World Cup, và xếp thứ 5 trong cuộc đua giành Quả bóng vàng. Ở tuổi 39, thành tích này của Messi thực sự vẫn đáng nể.

Theo Diario AS, trong mùa giải 2027, giới chủ Inter Miami với ông David Beckham và Jorge Mas, đã đặt tham vọng lớn cho Messi đó là hướng đến mục tiêu chinh phục chiếc cúp vô địch CONCACAF Champions Cup (tương tự như Champions League tại châu Âu). Để thực hiện điều này, họ đang thực hiện kế hoạch táo bạo, bao gồm việc chiêu mộ những gương mặt mới và có chất lượng hơn để đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, với việc MLS chuẩn bị trải qua một mùa giải "tăng tốc" vào năm 2027, để chính thức chuyển thể thức thi đấu theo mùa giải như ở châu Âu, bắt đầu từ mùa 2027 - 2028. Điều này cũng phù hợp với các giải VĐQG khác ở khắp thế giới hiện nay.

Vì vậy, Inter Miami sẽ tìm cách dần dần tái cấu trúc đội hình, để chuẩn bị cho lộ trình chuyển đổi sang lịch thi đấu theo phong cách châu Âu - dự kiến bắt đầu từ mùa hè 2027.