Trận M.U tiếp đón Brentford ở vòng 12 cũng đánh dấu ngày ra mắt của HLV Pochettino với CĐV sân Old Trafford. Trước đó, dù thay HLV Carrick vào giữa tháng 11 nhưng chiến lược gia người Argentina cùng M.U đều thi đấu trên sân khách, lần lượt gặp Liverpool (thua 0-4) và Sporting (hòa 2-2).

Trận thua không có gì bào chữa của M.U

Tuy nhiên, việc được thi đấu trên sân nhà không giúp ích quá nhiều cho M.U. Trong hiệp 1, M.U lép vế hoàn toàn so với Brentford, không tạo ra cơ hội rõ rệt nào. Không những vậy, hàng thủ vẫn là vấn đề lớn của M.U khi họ để Brentford dẫn trước 2-0. Callum Wilson là cầu thủ chơi rực sáng ở hiệp đấu này, ghi cú đúp bàn thắng ở các phút 19 và 32.

Đáng chú ý, theo thống kê của chuyên trang Opta, M.U đã để thủng lưới ở cả 12 trận đầu mùa tại Ngoại hạng Anh 2026 - 2027. Lần gần nhất họ có thống kê thất vọng này là ở mùa giải 1930 - 1931, tức đã 96 năm.

M.U vẫn thể hiện bộ mặt bạc nhược đến khó tin, trận thứ 2 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh phải thua với tỷ số 0-4 ẢNH: REUTERS

HLV Pochettino vẫn chưa có chiến thắng cùng M.U dù đã nắm quyền 3 trận ẢNH: REUTERS

Sang hiệp 2, mọi thứ vẫn không cải thiện dù HLV Pochettino thực hiện nhiều sự điều chỉnh. Không những vậy, ở các phút 82 và 90+2, lần lượt Kristoffer Ajer rồi Kevin Schade ghi bàn, khiến M.U chịu thất bại nặng nề 0-4.

Thua 0-4 trước Brentford, M.U trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp không thắng ở Ngoại hạng Anh. “Quỷ đỏ” có 8 điểm và hiện xếp vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, M.U hoàn toàn có thể rơi xuống vị trí chót bảng nếu đội đang giữ vị trí này là Crystal Palace có thể giành 3 điểm tại trận đấu muộn hơn, diễn ra ngày 29.11 (gặp Hull City).

Trái ngược với M.U, Brentford đang bay cao trên bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Keith Andrews có 20 điểm sau 12 trận, tạm vươn lên đứng thứ 5 và chỉ kém vị trí thứ 4 của Liverpool 1 điểm.

Ở trận đấu diễn ra sớm hơn, Chelsea bất ngờ để thua 2-3 trước Nottingham Forest. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Xabi Alonso tại giải đấu cao nhất xứ sương mù. Chelsea có 16 điểm sau 12 trận, rơi xuống đứng thứ 8. Phía đối diện Nottingham Forest có 12 điểm, đứng thứ 14.