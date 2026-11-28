Messi bỏ lỡ 2 cơ hội đáng tiếc

Trong hiệp 1, Messi đã bỏ lỡ 2 cơ hội rõ ràng để giúp Inter Miami dẫn trước, bao gồm một tình huống đệm bóng cận thành ở phút 14 và pha sút phạt trực tiếp ở phút 22 bị thủ môn Patrick Schulte (Columbus Crew) xuất sắc đẩy ra.

Messi đã bỏ lỡ 2 cơ hội rõ ràng để giúp Inter Miami dẫn trước, bao gồm cú sút phạt trực tiếp Ảnh: Reuters

Các tình huống này nếu Messi ghi bàn, Inter Miami đã có thể cân bằng kết quả sau hai trận đấu với Columbus Crew, sau khi để thua với tỷ số 0-3 trong trận đầu tiên trên sân nhà ngày 22.11.

Tuy nhiên, thật đáng tiếc, trong 2 cơ hội này Messi một lần nữa không thể thắng thủ môn Schulte, người cũng đã chơi vô cùng xuất sắc ở trận đầu tiên, cản phá một loạt cơ hội ghi bàn của danh thủ 39 tuổi người Argentina.

HLV Kily Gonzalez đã có quyết định táo bạo trong trận đấu "một mất một còn" của Inter Miami, khi để tiền đạo kỳ cựu Luis Suarez ngồi dự bị. Trong khi, Messi, De Paul và Casemiro đều góp mặt trong đội hình xuất phát. Hậu vệ Caicedo thay thế vị trí của Reguilon. Tiền đạo trẻ Filipi và chân sút Berterame là những đối tác của Messi trên hàng công.

Inter Miami khởi đầu đầy hứa hẹn. Nhưng sau các cơ hội bỏ lỡ của Messi, đội bóng của HLV Kily Gonzalez không còn giữ được ưu thế, dần bị đội chủ nhà Columbus Crew lấy lại thế trận và đưa diễn biến vào tình thế giằng co.

Trên thực tế, nếu không giành chiến thắng trong 90 phút chính thức, Inter Miami vẫn còn cơ hội ở loạt sút luân lưu nếu hòa trong trận đấu thứ hai. Vì vậy, Messi và đồng đội thi đấu khá chắc chắn và thận trọng, đặc biệt trong hiệp 2. Thậm chí, khi Suarez vào tăng cường hàng công, Inter Miami vẫn không gia tăng tốc độ trận đấu.

Messi và Inter Miami sớm chia tay MLS Cup Ảnh: Reuters

Phải đến gần cuối trận họ mới đẩy cao tốc độ trận đấu để tìm bàn thắng. Tuy nhiên, cơ hội ngon ăn nhất của tiền đạo Berterame lại không tận dụng được, khi cú đánh đầu cận thành đưa bóng vọt xà ngang bỏ lỡ cơ hội mười mươi cho Inter Miami.

Mùa giải thất bại của Inter Miami

Trong những phút bù giờ, khi Inter Miami chờ đợi kết thúc trận đấu để bước vào loạt sút luân lưu để tìm cơ hội. Bất ngờ, họ để đội chủ nhà phản công và ghi bàn quyết định phút 90+2 do Santiago Rodriguez ghi.

Qua đó, giúp Columbus Crew giành chiến thắng với tỷ số 1-0 cùng trận thắng tỷ số 3-0 trước đó, chính thức loại Inter Miami ra khỏi cuộc đua bảo vệ ngôi vô địch MLS Cup ngay từ vòng 1, với kết quả chung cuộc thắng 2 trận, và không cần đấu trận thứ 3.

Messi và đồng đội Inter Miami cũng chính thức khép lại mùa giải 2026 đầy thất vọng, khi chỉ vô địch Campeones Cup, trong khi các giải đấu quan trọng khác như MLS, CONCACAF Champions Cup và Leagues Cup đều không thành công. Messi cho đến nay vẫn đang ghi 937 bàn thắng, và còn cách cột mốc 1.000 đúng 63 bàn nữa.