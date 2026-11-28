Rạng sáng 28.11 (giờ Việt Nam), những trận đấu cuối cùng tại các bảng I, J, K và L khép lại, chính thức hoàn tất danh sách 32 đội tuyển vượt qua vòng bảng U.17 World Cup 2026. Theo thể thức giải đấu, 24 đội đứng đầu và nhì ở 12 bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng knock-out.

Ở lượt trận cuối, U.17 Nhật Bản trở thành tâm điểm chú ý khi đứng trước nguy cơ bị loại. Sau hai thất bại liên tiếp trước Colombia và Serbia, đội bóng xứ sở mặt trời mọc buộc phải đánh bại U.17 Honduras với cách biệt lớn để nuôi hy vọng đi tiếp.

Không phụ sự kỳ vọng, các cầu thủ trẻ Nhật Bản giành chiến thắng tưng bừng 7-0. Kết quả này giúp họ có 3 điểm, hiệu số +5 và đứng thứ bảy trong nhóm 12 đội xếp thứ ba. Nhờ đó, U.17 Nhật Bản giành một trong 8 tấm vé dành cho những đội hạng ba xuất sắc nhất.

U.17 Mali cùng bảng với U.17 Việt Nam. Họ xếp nhất bảng và sẽ gặp CH Dominica ở vòng 32 đội Ảnh: FIFA.COM

U.17 Nhật Bản (phải) lách khe cửa hẹp để đi tiếp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FIFA.COM

Trong khi đó, chủ nhà U.17 Qatar lại không có được kết thúc như mong đợi. Dù cùng giành 3 điểm như một số đối thủ cạnh tranh, đội bóng Tây Á chỉ xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba, qua đó phải dừng bước ngay sau vòng bảng. Đây là lần thứ hai liên tiếp Qatar không thể vượt qua vòng đấu đầu tiên khi đăng cai giải đấu.

U.17 Việt Nam cũng không thể góp mặt ở vòng 1/16. Thầy trò HLV Cristiano Roland kết thúc hành trình tại giải với 1 điểm sau 3 trận, ghi 5 bàn và để thủng lưới 8 lần.

Châu Âu và châu Phi đông quân nhất, châu Á có 7 đại diện

Xét theo số lượng đội tuyển góp mặt ở vòng knock-out, châu Âu (UEFA) và châu Phi (CAF) là hai khu vực dẫn đầu với cùng 8 đại diện. Châu Âu có những cái tên đáng chú ý như Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ, Ý, Croatia và Serbia. Trong khi đó, châu Phi cũng cho thấy sức mạnh với 8 đội tuyển, gồm Mali, Senegal, Ma Rốc, Bờ Biển Ngà và Ai Cập...

Bóng đá châu Á (AFC) có 7 đại diện, gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc, Uzbekistan và Tajikistan. Đáng chú ý, cả Nhật Bản, Trung Quốc, Uzbekistan và Tajikistan đều phải giành vé thông qua bảng xếp hạng 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Nam Mỹ (CONMEBOL) cũng đóng góp 7 đội tuyển, trong đó có những ứng viên đáng gờm như Brazil, Argentina, Uruguay và Colombia. Khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) chỉ còn hai đại diện là Mexico và CH Dominica. Châu Đại Dương (OFC) không có đội tuyển nào vượt qua vòng bảng.

U.17 Tây Ban Nha là một trong những đội chơi ấn tượng nhất vòng bảng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FIFA.COM

32 đội giành quyền vào vòng 1/16 U.17 World Cup 2026 24 đội đứng nhất và nhì tại 12 bảng gồm: Hy Lạp, Ai Cập (bảng A); Hàn Quốc, Uganda (bảng B); Úc, Argentina (bảng C); Pháp, Ả Rập Xê Út (bảng D); Ý, Bờ Biển Ngà (bảng E); Croatia, Senegal (bảng F); Mali, Bỉ (bảng G); Tây Ban Nha, Ma Rốc (bảng H); Brazil, CH Ireland (bảng I); Chile, Algeria (bảng J); Mexico, Venezuela (bảng K); Colombia, Serbia (bảng L). 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất: Uruguay (bảng D), Trung Quốc (bảng H), Mozambique (bảng C), Ecuador (bảng B), CH Dominica (bảng J), Tajikistan (bảng F), Nhật Bản (bảng L) và Uzbekistan (bảng E).

U.17 Nhật Bản gặp U.17 Hàn Quốc, các đội châu Á còn lại cũng gặp khó

Ngay ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên, người hâm mộ sẽ được chứng kiến nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý. Tâm điểm của bóng đá châu Á là màn so tài giữa U.17 Hàn Quốc và U.17 Nhật Bản. Đây cũng là cơ hội để hai đại diện hàng đầu châu lục khẳng định sức mạnh, nhưng chỉ một đội có thể đi tiếp.

Nhánh đấu ở vòng đấu loại trực tiếp. Các đại diện châu Á đều gặp phải những đối thủ rất mạnh ở vòng 32 đội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FIFA.COM

Trong khi đó, U.17 Trung Quốc phải đối đầu Serbia, Uzbekistan chạm trán Tây Ban Nha, còn Ả Rập Xê Út gặp Bỉ. Tajikistan cũng đứng trước thử thách lớn khi đụng độ Ý. Đại diện châu Á còn lại là Úc sẽ so tài với Senegal.

Ở những cặp đấu đáng chú ý khác, U.17 Brazil gặp Mozambique, Argentina đối đầu Mexico, Uruguay chạm trán Croatia, còn Mali sẽ tranh vé đi tiếp với CH Dominica.

Theo lịch thi đấu, 16 trận vòng 32 đội U.17 World Cup 2026 diễn ra trong hai ngày 30.11 và 1.12. Các trận đấu phát trên TV360, FPT Play, My TV.