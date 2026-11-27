Kể từ đầu giải U.17 World Cup 2026, U.17 Nhật Bản là đại diện châu Á gây thất vọng nhất. Đội tuyển trẻ xứ mặt trời mọc có 0 điểm, sau các trận thua U.17 Colombia 1-2 và thua U.17 Serbia 0-1. Trước khi lượt đấu cuối diễn ra, U.17 Nhật Bản đã hết cơ hội cạnh tranh 2 vị trí dẫn đầu bảng L. Nếu muốn giành quyền đi tiếp, U.17 Nhật Bản phải thắng đậm U.17 Honduras nhằm nuôi hy vọng nằm trong 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Trận thắng đậm của U.17 Nhật Bản

Với mục tiêu đó, U.17 Nhật Bản phải đẩy cao đội hình, chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Khác với hai trận đấu trước, U.17 Nhật Bản cũng dễ dàng triển khai thế trận hơn khi đối thủ U.17 Honduras có hàng thủ không quá chắc chắn. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên, U.17 Nhật Bản cũng cho thấy hiệu quả ở mặt trận tấn công khi dẫn trước U.17 Honduras đến 3-0. Những người lập công cho U.17 Nhật Bản là Kakeru Saito (phút 18), Riku Nakashima (phút 24) và Maki Kitahara (phút 33).

Maki Kitahara ăn mừng sau khi giúp U.17 Nhật Bản có bàn thắng thứ 3 vào lưới U.17 Honduras ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE-AFC

Sau giờ nghỉ, sức ép U.17 Nhật Bản tạo ra còn lớn hơn, ghi thêm 4 bàn thắng. Những người lập công cho U.17 Nhật Bản là Maki Kitahara (cú đúp), Takeshi Wada và Kakeru Saito.

Chung cuộc, U.17 Nhật Bản đánh bại U.17 Honduras 7-0. Trận thắng này giúp U.17 Nhật Bản có 3 điểm cùng hiệu số +5, đứng thứ 3 bảng L. Tuy nhiên, U.17 Nhật Bản hiện vẫn phải chờ các kết quả của bảng I, J, K kết thúc mới biết mình có góp mặt ở vòng 32 đội hay không. Trong bảng xếp hạng các đội thứ 3 xuất sắc nhất, U.17 Nhật Bản tạm xếp thứ 6.

Highlight U.17 Nhật Bản 7-0 U.17 Honduras: Nhà vô địch châu Á trút cơn mưa bàn thắng

Ở trận đấu còn lại của bảng L, U.17 Serbia tiếp tục gây bất ngờ khi đánh bại nhà vô địch Nam Mỹ - U.17 Colombia 1-0. Người ghi bàn cho U.17 Serbia ở trận đấu này là Nebojsa Grujic. U.17 Serbia kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng, có 9 điểm và đứng đầu bảng L. U.17 Colombia có 6 điểm, đứng thứ 2. U.17 Honduras thua cả 3 trận, đứng cuối bảng L.