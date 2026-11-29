Cơ hội trong tầm tay Ronaldo

Theo Diario AS, Ronaldo hiện không còn sức ép cạnh tranh sau khi đối thủ lâu năm là Messi cùng CLB Inter Miami sớm chia tay MLS Cup và nghỉ dài hạn cho đến mùa giải mới 2027.

Ronaldo có cơ hội đạt cột mốc 1.000 bàn thắng ngay trong năm 2026 Ảnh: Reuters

"Ronaldo hiện chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn thắng đúng 13 pha lập công nữa, nhưng thời gian không còn nhiều. Với bàn thắng trên chấm phạt đền trong chiến thắng của Al Nassr trước Al Sadd với tỷ số 2-1 ngày 24.11, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên con số 987 - cột mốc lịch sử giờ đây đã nằm trong tầm tay.

Đáng tiếc là anh không gia tăng số bàn thắng này ngay trong trận tiếp theo khi Al Nassr thắng Al Hazm với tỷ số 1-0 tối 28.11, sau khi cũng đã có cơ hội ghi bàn nhưng cú sút lại đưa bóng trúng xà ngang", Diario AS cho biết.

"Liệu Ronaldo có thể chạm tới con số 1.000 bàn thắng trước tháng 1.2027?", Diario AS đặt câu hỏi. Đồng thời báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha này cũng cho rằng: "Việc Ronaldo đạt được mục tiêu trước ngày 31.12 không phải là điều bất khả thi. Nhưng với một điều kiện, đó là anh cần duy trì hiệu suất ghi bàn tăng lên, tránh bỏ phí cơ hội như trận đấu vừa qua".

Ronaldo còn bao nhiêu trận đấu trong năm 2026?

Ronaldo sẽ cần một màn trình diễn phi thường, nhất là khi số trận đấu còn lại trong năm nay không còn nhiều, theo Diario AS. Báo này chỉ ra: "Theo các số liệu mới nhất, Ronaldo đã ghi 30 bàn sau 44 lần ra sân trong năm 2026, đạt hiệu suất trung bình 0,68 bàn mỗi trận. Để ghi thêm 13 bàn nữa với hiệu suất này, anh sẽ cần khoảng 20 trận đấu nữa".

Ronaldo đã ghi 30 bàn sau 44 lần ra sân trong năm 2026 tính đến nay Ảnh: Reuters

Al Nassr hiện còn 6 trận đấu trong năm 2026 bao gồm tại Saudi Pro League, AFC Champions League Elite và Siêu cúp Saudi (Saudi Super Cup); con số này có thể tăng lên 7 trận nếu họ lọt vào trận chung kết Siêu cúp.

Như vậy, để đạt cột mốc 1.000 bàn thắng, Ronaldo cần duy trì hiệu suất từ 1,63 đến 1,86 bàn mỗi trận trong tất cả các trận đấu còn lại, cũng theo Diario AS.

Có một trở ngại là Ronaldo đã chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha, khiến số trận đấu của anh bị giảm. Giờ đây, danh thủ này chỉ có thể dựa vào phong độ trong màu áo Al Nassr, trừ khi có một quyết định bất ngờ nào đó trong tương lai gần.

Diario AS đánh giá: "Việc đạt được mục tiêu 1.000 bàn thắng trước ngày 31.12.2026 không phải là điều bất khả thi, đặc biệt nếu Ronaldo có thể tạo ra một chuỗi trận bùng nổ với hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Ví dụ như ở trận Al Nassr thắng Al Kholood với tỷ số 5-3 ngày 30.10 khi Ronaldo ghi hat-trick.

Tuy nhiên, với việc vẫn còn cần thêm 13 bàn thắng nữa, nhiều khả năng Ronaldo sẽ bước sang năm 2027 trong hành trình chinh phục những bàn thắng cuối cùng để hoàn tất một cột mốc sự nghiệp đầy ấn tượng".