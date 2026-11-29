Rạng sáng 28.11 (giờ Việt Nam), những trận đấu cuối cùng tại vòng bảng U.17 World Cup 2026 đã kết thúc. Theo thể thức giải đấu, 24 đội đứng nhất, nhì ở 12 bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp. Vòng 32 đội diễn ra trong hai ngày 30.11 và 1.12 tại Qatar

Lịch thi đấu đầy đủ vòng 32 đội U.17 World Cup 2026

Ngày 30.11: Brazil, Argentina và Tây Ban Nha xuất trận

Ngày thi đấu đầu tiên có 8 trận, bắt đầu lúc 19 giờ 30 với hai cuộc đối đầu U.17 Croatia - U.17 Uruguay và U.17 Ý - U.17 Tajikistan. Tiếp đó, U.17 Brazil gặp U.17 Mozambique lúc 20 giờ, U.17 Bỉ đối đầu U.17 Ả Rập Xê Út lúc 20 giờ 30. Các trận còn lại gồm U.17 CH Ireland gặp U.17 Bờ Biển Ngà (21 giờ 30), U.17 Mexico gặp U.17 Argentina (22 giờ), U.17 Chile gặp U.17 Ma Rốc và U.17 Tây Ban Nha gặp U.17 Uzbekistan (cùng 22 giờ 30).

Đáng chú ý nhất là cuộc chạm trán giữa Mexico và Argentina. Mexico khép lại vòng bảng với 7 điểm, đứng đầu bảng K, trong khi Argentina cũng thể hiện sức mạnh ở bảng C, đứng thứ 2. Đây là màn so tài giữa hai đại diện có truyền thống đào tạo trẻ hàng đầu của châu Mỹ, hứa hẹn cân bằng và khó lường.

U.17 Argentina sẽ gặp thử thách khó mang tên U.17 Mexico ở vòng 32 đội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FIFA.COM

Một ứng viên vô địch khác là U.17 Brazil sẽ gặp U.17 Mozambique. Đội bóng Nam Mỹ toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, giành 9 điểm, ghi 6 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Với phong độ ổn định cùng chất lượng đội hình đồng đều, U.17 Brazil được đánh giá cao hơn so với U.17 Mozambique.

Ở cặp đấu U.17 Bỉ và U.17 Ả Rập Xê Út, đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn nhờ nền tảng kỹ thuật và thể hình. Tuy nhiên, U.17 Bỉ từng thất bại trước U.17 Mali 1-2 ở vòng bảng, cho thấy họ vẫn còn những điểm cần cải thiện. Nếu chủ quan, U.17 Bỉ hoàn toàn có thể trả giá.

Ngày 1.12: Đại chiến châu Á Nhật Bản - Hàn Quốc

Ngày thi đấu thứ hai cũng có 8 trận. Lúc 19 giờ 30, U.17 Úc gặp U.17 Senegal và U.17 Mali đối đầu U.17 CH Dominica. Trận tâm điểm của vòng 32 đội giữa U.17 Hàn Quốc và U.17 Nhật Bản sẽ bắt đầu lúc 20 giờ. Tiếp đó, U.17 Serbia gặp U.17 Trung Quốc lúc 20 giờ 30. Các trận còn lại gồm U.17 Hy Lạp - U.17 Ecuador (21 giờ 30), U.17 Ai Cập - U.17 Colombia (22 giờ), U.17 Pháp - U.17 Uganda và U.17 Venezuela - U.17 Algeria (cùng 22 giờ 30).

Cuộc đối đầu U.17 Nhật Bản và U.17 Hàn Quốc chắc chắn thu hút sự chú ý lớn nhất. Hàn Quốc bước vào vòng knock-out với thành tích toàn thắng cả 3 trận, lần lượt đánh bại Uganda 3-0, New Caledonia 6-0 và Ecuador 3-2. Ngược lại, Nhật Bản khởi đầu khó khăn với hai thất bại trước Colombia và Serbia, nhưng kịp giành vé đi tiếp nhờ chiến thắng 7-0 trước Honduras ở lượt cuối. Dù khác biệt về phong độ, Nhật Bản vẫn sở hữu nền tảng kỹ thuật và khả năng phối hợp tốt, đủ sức gây khó khăn cho Hàn Quốc.

U.17 Mali cũng là cái tên đáng chú ý khi toàn thắng 3 trận vòng bảng, giành 9 điểm và đứng đầu bảng G. Đội bóng châu Phi lần lượt đánh bại New Zealand 3-0, Bỉ 2-1 và U.17 Việt Nam 2-0. Với thể lực, tốc độ và chất lượng cầu thủ đồng đều, U.17 Mali được đánh giá cao hơn U.17 CH Dominica, đối thủ chỉ giành vé nhờ thành tích trong nhóm đội xếp thứ ba.

U.17 Trung Quốc vượt qua vòng bảng với tư cách là một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Ở vòng 32 đội, họ sẽ gặp U.17 Serbia ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FIFA.COM

Trong khi đó, U.17 Serbia sẽ là thử thách lớn đối với U.17 Trung Quốc. Đại diện châu Âu toàn thắng vòng bảng, trong đó có chiến thắng trước Nhật Bản và Colombia. Phía đối diện, U.17 Trung Quốc chỉ giành quyền đi tiếp nhờ thành tích của nhóm 8 đội đứng thứ ba xuất sắc nhất.

Màn so tài giữa U.17 Úc và U.17 Senegal cũng là cặp đấu đáng chú ý. U.17 Úc đứng đầu bảng C, trong khi U.17 Senegal sở hữu sức mạnh thể chất và khả năng tấn công ấn tượng. Đại diện châu Phi từng thắng Cuba 9-0 ở vòng bảng. Nếu duy trì được phong độ, U.17 Senegal hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ trước Úc.

Ở các trận còn lại, Pháp được đánh giá cao hơn Uganda, Colombia cũng có phần nhỉnh hơn so với Ai Cập. Trong khi đó, cặp đấu còn lại ở vòng 32 đội giữa Venezuela và Algeria được đánh giá khá cân bằng.

Tất cả các trận đấu ở vòng 32 đội U.17 World Cup 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên TV360, FPT Play và MyTV.