Đây là dấu hiệu cho thấy bạn chỉ đầy hơi chứ không mập bụng

Trả lời chuyên trang Men's Health, tiến sĩ, bác sĩ Andrew Boxer - chuyên gia thuộc Hiệp hội chuyên khoa tiêu hóa (Mỹ), đồng thời là Phó giáo sư đang giảng dạy tại Trường Y Hackensack Meridian (Mỹ), cho biết bụng to bất thường cũng có thể bắt nguồn từ việc bạn bị đầy hơi.

"Đầy hơi và tăng cân đôi khi có các dấu hiệu, triệu chứng tương tự nhau nên dễ gây nhầm lẫn. Tuy nhiên, tăng cân là một quá trình tiến triển chậm. Còn đầy hơi làm bụng to nhanh chóng. Nó xảy ra khi có lượng khí hoặc chất lỏng bị mắc kẹt. Hiện tượng này sẽ sớm mất đi khi quá trình bài tiết được cải thiện", bác sĩ Boxer giải thích.



Đầy hơi và tăng cân đôi khi có các dấu hiệu, triệu chứng tương tự nhau nên dễ gây nhầm lẫn MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Chuyên gia tiêu hóa cũng nói thêm đầy hơi thường do các bệnh lý như táo bón gây ra. Nếu bạn nhận thấy bụng căng phồng và cơn đau được giảm nhanh chóng khi có các cơn co cơ giống như sóng để đẩy thức ăn di chuyển qua đường tiêu hóa (còn gọi là nhu động ruột), thì điều này là do đầy hơi chứ không phải do tăng cân.

Bác sĩ Boxer cũng nói thêm: "Nếu táo bón là vấn đề bạn thường xuyên phải đối mặt, làm bụng luôn trương phình, hãy tăng cường lượng chất xơ trong chế độ ăn uống, kết hợp tập thể dục thường xuyên và uống nhiều nước hơn mỗi ngày".

Ngoài ra, chuyên gia Boxer cũng cảnh báo dù đa phần các trường hợp đầy hơi không gây hậu quả nghiêm trọng, tuy nhiên nếu bạn đột ngột cảm thấy buồn nôn, đau bụng, sốt hoặc đi ngoài ra máu… thì nên nhanh chóng đi khám bác sĩ. Bởi đây có thể là dấu hiệu cảnh báo các tình trạng sức khỏe nguy hiểm như hội chứng ruột kích thích, viêm ruột, viêm loét đại tràng hoặc ung thư ruột kết.