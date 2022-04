Đây là loại rau tốt nhất để giảm mỡ bụng

Giảm mỡ nội tạng, là loại chất béo có hại nằm xung quanh các cơ quan vùng bụng của bạn, đòi hỏi bạn phải thay đổi lối sống và thói quen ăn uống.

Ví dụ, kết hợp nhiều chất xơ và protein, hạn chế tiêu thụ chất béo chuyển hóa và đường bổ sung, và tập thể dục theo lịch trình thường xuyên có thể là một khởi đầu tuyệt vời.

Một trong những cách bạn có thể làm là kết hợp nhiều rau hơn vào mỗi bữa ăn của bạn.

Rau chứa nhiều chất xơ, các chất dinh dưỡng và khoáng chất có giá trị khác, khiến chúng trở thành một loại thực phẩm quan trọng cần đưa vào thói quen ăn uống của bạn.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Courtney D'Angelo, tác giả của Go Wellness ở Mỹ, loại rau tốt nhất giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân và thu nhỏ mỡ bụng là rau bina (còn gọi là cải bó xôi, rau chân vịt)!

Chuyên gia D'Angelo nói: “Rau bina chứa nhiều chất dinh dưỡng nên rất bổ dưỡng và lành mạnh cho cơ thể của bạn. Nó rất giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa - tất cả đều có liên quan đến việc thu nhỏ mỡ bụng".





Rau bina có nhiều chất xơ

Theo chuyên gia D'Angelo, một trong những điều khiến rau bina trở thành một trong những loại rau tốt nhất để giảm cân và duy trì sức khỏe tổng thể là hàm lượng chất xơ cao. Ngoài ra, rau bina là một loại rau ít calo nhưng cũng rất giàu chất xơ.

Chuyên gia D'Angelo nói: “Ăn chất xơ giúp bạn cảm thấy no và tránh ăn quá nhiều. Chất xơ cũng giúp hỗ trợ tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, giúp kiểm soát quá trình trao đổi chất của bạn".

Cũng giàu protein

Cùng với hàm lượng chất xơ cao, rau bina cũng chứa nhiều protein.

Và để có được lượng protein lớn nhất, một số người khuyên bạn nên nấu chín rồi ăn, vì một cốc rau bina nấu chín tương đương với khoảng 5 gram protein và một cốc rau bina sống thì ít hơn!

Chuyên gia D'Angelo nói thêm: “Cuối cùng, rau bina cũng chứa protein, giúp bạn giảm mỡ, xây dựng cơ nạc và tạo cảm giác no, giống như chất xơ. Việc đáp ứng các mục tiêu về protein trong ngày là rất quan trọng để giảm mỡ bụng, và rau bina sẽ giúp bạn đạt được điều đó", theo Eat This, Not That!