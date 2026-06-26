Đẩy nhanh 'Chiến dịch 500 ngày đêm' tìm kiếm liệt sĩ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh tính cấp bách của "Chiến dịch 500 ngày đêm" đang bước vào giai đoạn đếm ngược, là nhiệm vụ trọng tâm của trọng tâm, thể hiện truyền thống văn hóa "uống nước nhớ nguồn" và trách nhiệm chính trị thiêng liêng của toàn hệ thống, hướng tới mục tiêu đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.2027).

Đánh giá về chặng đường 6 tháng qua, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận những kết quả tích cực, tạo dư luận xã hội tốt và sự lan tỏa văn hóa tri ân sâu rộng. Các quân khu và nhiều địa phương đã vào cuộc quyết liệt, đạt được những kết quả ban đầu ấn tượng. Trong đó, Phó thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của TP.HCM cũng như Quân khu 7. Phó thủ tướng đề nghị sau khi hoàn thành bước thăm dò tại khu vực công viên Lê Thị Riêng liên quan đến nghi vấn mộ tập thể liệt sĩ, TP.HCM cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quân khu 7 và các cơ quan liên quan để triển khai các bước tiếp theo, trong đó có phương án khai quật, đồng thời tiếp tục xác minh, đối chiếu thông tin tại các khu vực có khả năng còn mộ tập thể.

Định hướng công tác 6 tháng cuối năm, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Ban Chỉ đạo, các ngành chức năng và địa phương phấn đấu tìm kiếm, quy tập trên 3.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin (trừ phần mộ trước năm 1954); lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên 100.000 mẫu; giám định ADN khoảng 10.000 mẫu; hoàn thành cơ sở dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, dùng chung. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế với Lào, Campuchia và các đối tác như Mỹ trong khai thác, trao đổi thông tin, dữ liệu, kỷ vật chiến tranh…