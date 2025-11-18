Đề nghị công ty nhập khẩu cung cấp hồ sơ mỹ phẩm do Mailisa kinh doanh

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có Công văn số 4058/QLD-MP gửi Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare (TP.HCM), về việc cung cấp thông tin về kết quả kiểm nghiệm và hồ sơ thông tin sản phẩm.

Công văn nêu, để phục vụ công tác của cơ quan chức năng đối với các sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare, đề nghị công ty báo cáo việc kiểm nghiệm ở cơ quan nào và gửi các kết quả kiểm nghiệm.

Cục Quản lý dược đề nghị công ty nhập khẩu báo cáo việc kiểm nghiệm mỹ phẩm ở cơ quan nào và gửi các kết quả kiểm nghiệm ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đồng thời, đề nghị công ty báo cáo về hồ sơ thông tin sản phẩm đối với 162 sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do công ty chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Báo cáo gửi về Cục Quản lý dược trước ngày 21.11.2025.

Theo Cục Quản lý dược, Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare là tổ chức nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường các sản phẩm mỹ phẩm nhãn hàng Doctor Magic; Maika Beauty, MK.

Theo Cục Quản lý dược, trên hệ thống cấp phép đến chiều 17.11, có 162 phiếu công bố mỹ phẩm đã được cấp cho Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ nhập khẩu mỹ phẩm MK Skincare của hệ sinh thái Mailisa. Trong đó, có các sản phẩm được cấp phiếu công bố từ năm 2018 - 2019. Hiện 81/162 phiếu công bố còn hiệu lực.

Thời gian qua, các sản phẩm mỹ phẩm nhãn hiệu Doctor Magic được Mailisa quảng bá rộng rãi, trong đó có bộ N3 thuộc thương hiệu Doctor Magic được Mailisa phân phối là sản phẩm được giới thiệu có công thức chuyên sâu: retinol hỗ trợ tái tạo bề mặt da, góp phần làm da sáng mịn và duy trì độ đàn hồi tự nhiên; các thành phần hỗ trợ giúp làm sạch sâu, hỗ trợ lỗ chân lông thông thoáng, giảm bít tắc; nhẹ hỗ trợ làm sạch tế bào chết, da sáng mịn...

Theo thông tin giới thiệu, các dòng mỹ phẩm Doctor Magic được nhập khẩu chính ngạch với bảng thành phần minh bạch, in rõ trên bao bì, an toàn và hiệu quả, được kiểm nghiệm độc lập...