Đề nghị dừng lưu hành MV có nội dung tiêu cực của Sơn Tùng - MTP

Công văn số 177/NTBD-QLBD&BGAGH do Cục phó Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Hướng Dương ký, gửi Thanh tra Bộ VH-TT-DL; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT-TT).

Theo công văn này, Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận thấy nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình There's no one at all đăng trên tài khoản YouTube Sơn Tùng M-TP Official mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Bởi các lý do trên, Cục Nghệ thuật biểu diễn đánh giá nội dung trên có dấu hiệu vi phạm quy định cấm “sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội” tại khoản 4 điều 3 nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14.12.2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Vì vậy, ngay lập tức, phải có biện pháp dừng lưu hành sản phẩm này.

Cục này đề nghị Thanh tra Bộ VH-TT-DL xử lý hành vi của các tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình theo quy định tại Nghị định số 38/2021/NĐCP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Đồng thời, Cục cũng đề nghị Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có biện pháp xử lý, ngăn chặn đối với các tổ chức, cá nhân đăng phát, lưu hành, phổ biến bản ghi âm, ghi hình trên môi trường mạng theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Quang Tự Do, Cục phó Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, cho biết ông đã nhận được công văn của Cục Nghệ thuật biểu diễn.





Trước đó, khi nắm được thông tin phản ánh của cộng đồng mạng, Cục này đã xem xét nội dung MV . “Nội dung của MV hoàn toàn không phù hợp, mà gây tác động đến giới trẻ, trong đó có hình nhảy lầu nguy hiểm. Điều đó càng nguy hại hơn khi chúng ta vừa trải qua 2 năm đại dịch nhiều khó khăn, hình ảnh trong MV dễ gây tâm lý tiêu cực cho cộng đồng”, ông Do cho biết.

Được biết, Bộ VH-TT l-DL, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ xử lý cá nhân, đơn vị phát hành vi phạm quy định khoản 4 điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP. Còn về phía nội dung MV có hình ảnh tiêu cực, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử sẽ yêu cầu Google ngăn chặn trên nền tảng YouTube.

MV There's no one at all được phát hành trên kênh YouTube Sơn Tùng M-TP Official vào tối 28.4. Sau 6 giờ đăng tải, MV này đã có hơn 3,8 triệu lượt xem, leo lên vị trí top 1 trending trong danh mục âm nhạc thịnh hành.

Trong MV There's no one at all phát hành vào tối 28.4, ca sĩ Sơn Tùng M-TP thể hiện hình ảnh một chàng trai có tuổi thơ khốn khó. Anh là đứa trẻ mồ côi, lớn lên từ cô nhi viện.

Không nhận được tình yêu thương từ gia đình và những người xung quanh, anh đổi tính đổi nết và theo thời gian đã trở thành một kẻ lêu lổng, hay quậy phá, gây rối. Anh thường bị người khác đuổi bắt, đánh đập không thương tiếc.

Sau những ngột ngạt phải chịu đựng, anh tự kết liễu đời mình bằng cách nhảy lầu. Đó cũng là cảnh kết của MV được phát hành vào tối qua gây ra phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.