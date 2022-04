MV của Sơn Tùng M-TP gây phẫn nộ: Nghĩ về vai trò của thần tượng

MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP đã nhận nhiều phản ứng do những hình ảnh cổ súy cho hành vi tiêu cực. Cần nhớ rằng Sơn Tùng được xem là thần tượng của nhiều người trẻ nên sức ảnh hưởng không hề nhỏ.

Những năm thập niên 40-50 thế kỷ trước là thời kỳ hậu khủng hoảng kinh tế thế giới. Nước Mỹ đã có giải pháp vực dậy tinh thần mạnh mẽ của giới trẻ bằng cách tạo ra các siêu anh hùng như Super Man, Spider Man... và dòng nhạc Rock n Roll sôi động.

Hàng triệu thanh thiếu niên Mỹ đã bắt đầu có mơ ước trở thành những nhân vật xuất chúng, trừ gian diệt bạo và giúp đỡ cộng đồng. Câu chuyện này đã là một minh chứng hùng hồn cho thấy rằng vai trò của văn hoá nghệ thuật có một sứ mệnh vô cùng quan trọng là dẫn dắt định hướng xã hội và giới trẻ. Trong bối cảnh hậu Covid, toàn cầu nói chung, người Việt chúng ta nói riêng, đặc biệt giới trẻ đang là đối tượng gánh chịu khá nhiều áp lực tâm lý.

Cần ý thức những tác động hoặc tác hại mà thần tượng tạo ra

Vì vậy ca nhạc, phim ảnh xuất hiện trước đại chúng trở nên vô cùng nhạy cảm. Bạn có thể khiến một người đang buồn chán cô đơn dễ dàng muốn kết thúc cuộc sống bằng những hình ảnh hoặc ca từ chạm vào nỗi đau của họ và khuyến khích họ buông bỏ. Vì vậy khi xem video của Sơn Tùng M-TP, những người làm giáo dục chúng tôi đã sững sờ và vô cùng lo lắng trước thông điệp mà ca sĩ đang lan truyền. Suốt MV là câu từ "Tôi cô đơn, tôi không có ai cả" với hình ảnh nổi loạn phạm pháp và tự đốt cháy mình rồi kết thúc MV là cảnh tự vẫn!

Không phải cứ cô đơn là chỉ còn cách đập phá và tự kết liễu cuộc sống. Cô đơn nhưng tư duy tích cực sẽ giúp con người thay đổi trạng thái tinh thần và cuộc đời mình. Khi bạn là thần tượng của xã hội, bạn cần ý thức rất rõ những tác động hoặc tác hại mà bạn tạo ra. Tôi không phải fan của Sơn Tùng M-TP nhưng tôi vẫn đánh giá cao sự hiểu biết cùng những nỗ lực của ca sĩ này.

Sơn Tùng vẫn có thể là thần tượng của hàng triệu người nếu cậu biết nhìn nhận sự việc rằng MV của mình đang trở nên nguy hiểm cho cộng đồng và sẽ tạo ra hai làn sóng: Một là tẩy chay MV độc hại này và hai là bắt chước nhân vật nổi loạn của cậu trong MV. Tình huống nào cũng sẽ trở thành cơn bão nhấn chìm sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP. Nếu đủ lòng nhân và dũng khí, mong Sơn Tùng M-TP hãy kịp thời dừng lại trước khi MV lan rộng mất kiểm soát.





Thần tượng một ai đó là để bản thân tốt hơn mỗi ngày

"Hãy cho tôi biết bạn chơi với ai tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người thế nào". Câu này có thể viết lại rằng "Hãy cho tôi biết thần tượng của bạn là ai tôi sẽ biết bạn là người như thế nào".

Nếu thần tượng của bạn là các nhà văn lẫy lừng thế giới, các chính khách hoặc các bậc trí thức vĩ đại thì lý do bạn thích họ có thể vì tư duy độc đáo hoặc bạn thích sự thành công của họ. Cho dù lý do gì thì thần tượng những người này sẽ là hình ảnh và cuộc đời bạn muốn bản thân hướng tới. Còn bạn thần tượng giới biểu diễn, bạn rất dễ bị dẫn dắt bởi hào quang quanh họ khiến bạn ảo tưởng chỉ cần thích họ, điên cuồng vì họ thì bạn sẽ trở thành họ.

Những kiểu thần tượng này thường thấy ở những người chưa đủ tự tin và khả năng định hướng bản thân nên dễ dàng chạy theo những thần tượng hào nhoáng. Nếu bạn đau buồn khi thấy thần tượng buồn và bạn bất chấp mọi điều để đến gần thần tượng, làm như thần tượng thì bạn đang ở trong một giai đoạn khá khó khăn. Bạn cần định hình lại bản thân và xác định lại bạn được gì khi bạn sống hết lòng cho thần tượng của mình. Nếu thần tượng một ai đó mà bản thân bạn không vì vậy tốt hơn mỗi ngày, mạnh mẽ và hạnh phúc hơn mỗi ngày thì bạn đang đánh mất chính mình và phí thời gian quý báu của cuộc đời mình.

Thần tượng ai đó để hình ảnh và cuộc đời họ trở thành niềm cảm hứng cho bạn nỗ lực phát triển bản thân hàng ngày mới chính là thần tượng xứng đáng.