Đề nghị Tập đoàn Thái Bình Dương đầu tư nhiều hơn tại Việt Nam

Đánh giá cao Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương thời gian qua đã tham gia vào các dự án hạ tầng quan trọng tại Hà Nội với vai trò nhà thầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh các đề xuất của tập đoàn về việc tham gia các dự án cơ sở hạ tầng lớn tại Việt Nam trong thời gian tới; đề nghị tập đoàn đầu tư nhiều hơn tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Thái Bình Dương hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Việt Nam bằng các công trình, sản phẩm cụ thể, tiêu biểu gắn với chuyển giao công nghệ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp, mang lại lợi ích cho hai bên.

Tại cuộc gặp, ông Nghiêm Giới Hòa cho biết Tập đoàn Thái Bình Dương đã trúng thầu, đang triển khai 3 dự án lớn tại Hà Nội, đồng thời ông cũng trình bày kế hoạch hợp tác của tập đoàn tại Việt Nam.