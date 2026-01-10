Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đề nghị Tập đoàn Thái Bình Dương đầu tư nhiều hơn tại Việt Nam

TTXVN
TTXVN
10/01/2026 07:00 GMT+7

Chiều tối 9.1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, doanh nghiệp tư nhân lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, vận hành và quản lý cơ sở hạ tầng.

Đánh giá cao Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương thời gian qua đã tham gia vào các dự án hạ tầng quan trọng tại Hà Nội với vai trò nhà thầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh các đề xuất của tập đoàn về việc tham gia các dự án cơ sở hạ tầng lớn tại Việt Nam trong thời gian tới; đề nghị tập đoàn đầu tư nhiều hơn tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Thái Bình Dương hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Việt Nam bằng các công trình, sản phẩm cụ thể, tiêu biểu gắn với chuyển giao công nghệ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp, mang lại lợi ích cho hai bên.

Tại cuộc gặp, ông Nghiêm Giới Hòa cho biết Tập đoàn Thái Bình Dương đã trúng thầu, đang triển khai 3 dự án lớn tại Hà Nội, đồng thời ông cũng trình bày kế hoạch hợp tác của tập đoàn tại Việt Nam.

Tin liên quan

Thủ tướng 'thúc' đẩy nhanh giải ngân 1 triệu tỉ đầu tư công

Thủ tướng 'thúc' đẩy nhanh giải ngân 1 triệu tỉ đầu tư công

Chiều 9.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026, kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo nhân lực y tế và giáo dục phải toàn diện

Thủ tướng Phạm Minh Chính thúc tiến độ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, đường Hòn Khoai

Khám phá thêm chủ đề

Tập Đoàn Thái Bình Dương Chuyển giao công nghệ Thủ tướng Phạm Minh Chính
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận