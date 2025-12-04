Đề nghị tháo dỡ toàn bộ biển báo 20 km/giờ ở Đồng Nai

Ngày 4.12, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Nai có văn bản đề nghị chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Xoài 3 (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) tạm thời tháo dỡ toàn bộ các biển báo 20 km/giờ. Trước đó, Báo Thanh Niên đã có bài Biển báo 20 km/giờ ở Đồng Nai, tài xế than không chạy được.

Tháo dỡ toàn bộ các biển báo 20 km/giờ

Theo đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Nai cho rằng, việc lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ phải thực hiện theo quy định của pháp luật về báo hiệu đường bộ, quy chuẩn, tiêu chuẩn, tốc độ giới hạn, vị trí, khoảng cách, hồ sơ thiết kế và phải căn cứ vào điều kiện thực tế của đoạn tuyến, tuyến đường về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, về lưu lượng, chủng loại phương tiện.

Để việc tổ chức giao thông trên các tuyến đường trong Khu công nghiệp Đồng Xoài 3 đảm bảo thuận lợi, an toàn và không gây khó khăn cho người tham gia giao thông, đề nghị Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Bình Phước (chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Xoài 3) tạm thời tháo dỡ toàn bộ các biển báo giới hạn tốc độ 20 km/giờ trên các tuyến đường trong khu công nghiệp vì chưa phù hợp quy định.

Các biển báo giao thông 20 km/giờ là bất hợp lý ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đề nghị tháo dỡ toàn bộ biển báo 20 km/giờ gây tranh cãi ở Đồng Nai

Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Nai đề nghị chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có trách nhiệm lập hồ sơ và lựa chọn tổ chức đủ điều kiện để thực hiện thẩm tra an toàn giao thông các tuyến đường trong Khu công nghiệp Đồng Xoài 3; liên hệ Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thực hiện thủ tục thẩm định an toàn giao thông theo quy định.

Biển báo gây khó khăn cho người tham gia giao thông

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã phản ánh, nhiều người dân, tài xế lái xe than phiền các biển báo giới hạn tốc độ 20 km/giờ được đặt trên các tuyến đường trong Khu công nghiệp Đồng Xoài 3 bất hợp lý, làm khó tài xế, người tham gia giao thông.

Tất cả các tuyến đường trong Khu công nghiệp Đồng Xoài 3 đều được cắm biển báo hạn chế tốc độ 20 km/giờ ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngày 18.11, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Sở Xây dựng, Phòng Quản lý hạ tầng và đô thị - UBND phường Bình Phước và đại diện Ban Quản lý khu công nghiệp Đồng Xoài 3 đã khảo sát thực tế.

Qua khảo sát, xác định các biển báo hạn chế tốc độ 20 km/giờ trong Khu công nghiệp Đồng Xoài 3, do Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Bình Phước (chủ đầu tư) lắp đặt từ trước năm 2025, tại tất cả các tuyến đường trong khu công nghiệp.

Đoàn khảo sát kiến nghị điều chỉnh biển báo hạn chế tốc độ tối đa phù hợp với quy chuẩn hiện hành và lắp đặt bổ sung các gờ giảm tốc theo quy định để giảm tốc độ đối với các đoạn có mật độ lưu thông lớn.

Đề nghị tạm thời tháo dỡ toàn bộ các biển báo 20 km/giờ tại Khu công nghiệp Đồng Xoài 3 ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngày 28.11, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Nai xử lý bất cập về tổ chức giao thông trên các tuyến đường trong Khu công nghiệp Đồng Xoài 3 và tổ chức giao thông cho phù hợp.

Cụ thể, Sở Xây dựng cho rằng các biển báo trên vừa sử dụng cho phương tiện ra vào các nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp, vừa phục vụ dân sinh cho các khu dân cư lân cận. Do đó việc hạn chế tốc độ tối đa 20 km/giờ là không phù hợp, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.