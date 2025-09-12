Để người dân không còn vật lộn với giấy tờ

Câu chuyện ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy P.Sài Gòn (TP.HCM), chia sẻ mới đây khiến nhiều người chỉ biết lắc đầu, đó là việc một phó chủ tịch UBND phường phải ngồi 2 tiếng để ký 1.000 bản sao y căn cước cho người dân.

Rõ ràng, nếu không cắt giảm và số hóa thủ tục hành chính thì không chỉ khổ cho người dân, doanh nghiệp mà ngay chính đội ngũ thực thi công vụ cũng oằn mình. Như đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga nói, cứ suốt ngày ngồi ký sao y thì thời gian đâu làm việc khác.

Để không còn những phó chủ tịch phải mãi ngồi ký sao y, UBND TP.HCM đã gửi Bộ Tư pháp đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ là giấy tờ hộ tịch đối với 28 thủ tục lĩnh vực tư pháp, gồm 5 thủ tục cấp tỉnh và 23 thủ tục cấp xã. Nỗ lực này là tín hiệu đáng mừng trong việc cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện hiệu quả phục vụ hành chính công.

Sẽ thật ý nghĩa nếu tinh thần của TP.HCM trở thành cảm hứng cho tất cả 33 tỉnh, thành còn lại. Khi bộ máy hành chính lấy sự thuận tiện của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, những rườm rà, phiền hà ắt sẽ không còn, hiệu quả công vụ cũng cao hơn. Điều này chẳng phải lý thuyết suông, bởi đã được chứng minh bằng thực tiễn.

Vài năm trước, người dân còn loay hoay với cuốn sổ hộ khẩu giấy, các thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú, đăng ký xe, cấp hộ chiếu, căn cước, đăng ký kết hôn… đều phải trực tiếp đến trụ sở cơ quan nhà nước với cả đống giấy tờ. Nay chỉ cần chiếc điện thoại thông minh kết nối internet và tài khoản VNeID đã kích hoạt, người dân chỉ cần ngồi tại nhà cũng có thể thực hiện. Thời gian, công sức tiết kiệm hơn, giấy tờ cũng nhẹ gánh đi rất nhiều.

Hiệu quả thì ai cũng thấy rõ, thế nhưng vẫn có nơi còn "chậm chuyển mình". Một số thủ tục hành chính dù đã có cơ sở dữ liệu điện tử mà người dân vẫn phải "vật lộn" với giấy tờ. Bằng chứng là tại dự thảo sửa đổi 10 luật, trong đó có luật Căn cước, Bộ Công an chỉ rõ, nhiều cơ quan, tổ chức vẫn yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin dù những thứ này đã được tích hợp vào căn cước điện tử.

Kỷ nguyên số đang không ngừng chảy, đồng nghĩa tình trạng trên phải chấm dứt. Và để làm được, đòi hỏi phải có sự quyết tâm cả về nhận thức và hành động. Cần có sự rà soát, cắt giảm triệt để những thủ tục hành chính không cần thiết, đang là lực cản cho phát triển. Các bộ, ngành, địa phương sớm hoàn thiện và liên thông hệ thống cơ sở dữ liệu, tiến tới mọi thủ tục hành chính đều có thể thực hiện toàn trình trên cổng dịch vụ công. Cải cách sẽ chỉ là nửa vời nếu thiếu đi sự đồng bộ, liên thông; người dân vẫn còn vất vả khi "nộp online" rồi lại phải in hồ sơ mang đi nộp trực tiếp.

Song, nếu chỉ nhà nước quyết tâm thì cũng chưa đủ. Mới đây, khi đề xuất liên thông các thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ karaoke, Bộ VH-TT-DL thẳng thắn chỉ ra rằng, một bộ phận cán bộ, công chức vẫn giữ thói quen làm việc theo phương thức truyền thống, đây là sự cản trở đối với quá trình chuyển đổi số và liên thông điện tử. Cùng với nền tảng số được đầu tư bài bản, đồng bộ, mỗi "tế bào" trong bộ máy hành chính cũng phải "tiến hóa" để theo kịp đòi hỏi của thực tiễn.