Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chào ngày mới

Để người dân không còn vật lộn với giấy tờ

Tuyến Phan
Tuyến Phan
12/09/2025 03:59 GMT+7

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến là nhiệm vụ hàng đầu của một Chính phủ số. Nhiệm vụ ấy sẽ không thể đột phá nếu vẫn còn cảnh người dân, doanh nghiệp phải 'tay xách nách mang', xếp hàng nộp hồ sơ giấy.

Câu chuyện ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy P.Sài Gòn (TP.HCM), chia sẻ mới đây khiến nhiều người chỉ biết lắc đầu, đó là việc một phó chủ tịch UBND phường phải ngồi 2 tiếng để ký 1.000 bản sao y căn cước cho người dân.

Rõ ràng, nếu không cắt giảm và số hóa thủ tục hành chính thì không chỉ khổ cho người dân, doanh nghiệp mà ngay chính đội ngũ thực thi công vụ cũng oằn mình. Như đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga nói, cứ suốt ngày ngồi ký sao y thì thời gian đâu làm việc khác.

Để không còn những phó chủ tịch phải mãi ngồi ký sao y, UBND TP.HCM đã gửi Bộ Tư pháp đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ là giấy tờ hộ tịch đối với 28 thủ tục lĩnh vực tư pháp, gồm 5 thủ tục cấp tỉnh và 23 thủ tục cấp xã. Nỗ lực này là tín hiệu đáng mừng trong việc cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện hiệu quả phục vụ hành chính công.

Sẽ thật ý nghĩa nếu tinh thần của TP.HCM trở thành cảm hứng cho tất cả 33 tỉnh, thành còn lại. Khi bộ máy hành chính lấy sự thuận tiện của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, những rườm rà, phiền hà ắt sẽ không còn, hiệu quả công vụ cũng cao hơn. Điều này chẳng phải lý thuyết suông, bởi đã được chứng minh bằng thực tiễn.

Vài năm trước, người dân còn loay hoay với cuốn sổ hộ khẩu giấy, các thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú, đăng ký xe, cấp hộ chiếu, căn cước, đăng ký kết hôn… đều phải trực tiếp đến trụ sở cơ quan nhà nước với cả đống giấy tờ. Nay chỉ cần chiếc điện thoại thông minh kết nối internet và tài khoản VNeID đã kích hoạt, người dân chỉ cần ngồi tại nhà cũng có thể thực hiện. Thời gian, công sức tiết kiệm hơn, giấy tờ cũng nhẹ gánh đi rất nhiều.

Hiệu quả thì ai cũng thấy rõ, thế nhưng vẫn có nơi còn "chậm chuyển mình". Một số thủ tục hành chính dù đã có cơ sở dữ liệu điện tử mà người dân vẫn phải "vật lộn" với giấy tờ. Bằng chứng là tại dự thảo sửa đổi 10 luật, trong đó có luật Căn cước, Bộ Công an chỉ rõ, nhiều cơ quan, tổ chức vẫn yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin dù những thứ này đã được tích hợp vào căn cước điện tử.

Kỷ nguyên số đang không ngừng chảy, đồng nghĩa tình trạng trên phải chấm dứt. Và để làm được, đòi hỏi phải có sự quyết tâm cả về nhận thức và hành động. Cần có sự rà soát, cắt giảm triệt để những thủ tục hành chính không cần thiết, đang là lực cản cho phát triển. Các bộ, ngành, địa phương sớm hoàn thiện và liên thông hệ thống cơ sở dữ liệu, tiến tới mọi thủ tục hành chính đều có thể thực hiện toàn trình trên cổng dịch vụ công. Cải cách sẽ chỉ là nửa vời nếu thiếu đi sự đồng bộ, liên thông; người dân vẫn còn vất vả khi "nộp online" rồi lại phải in hồ sơ mang đi nộp trực tiếp.

Song, nếu chỉ nhà nước quyết tâm thì cũng chưa đủ. Mới đây, khi đề xuất liên thông các thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ karaoke, Bộ VH-TT-DL thẳng thắn chỉ ra rằng, một bộ phận cán bộ, công chức vẫn giữ thói quen làm việc theo phương thức truyền thống, đây là sự cản trở đối với quá trình chuyển đổi số và liên thông điện tử. Cùng với nền tảng số được đầu tư bài bản, đồng bộ, mỗi "tế bào" trong bộ máy hành chính cũng phải "tiến hóa" để theo kịp đòi hỏi của thực tiễn.

Tin liên quan

Điều chỉnh thuế, đừng nửa vời

Điều chỉnh thuế, đừng nửa vời

Sau 17 năm áp dụng luật Thuế thu nhập cá nhân, lần đầu tiên Bộ Tài chính lấy ý kiến sửa đổi biểu thuế lũy tiến từng phần nhằm giảm gánh nặng cho người nộp thuế. Chỉ tiếc rằng các đề xuất của Bộ chưa sát thực tế, chưa thấu hiểu những khó khăn mà người nộp thuế nói chung và người làm công ăn lương nói riêng đang đối mặt.

Không để doanh nghiệp đơn độc trước tin giả

Thúc đẩy AI trong cơ quan nhà nước

Khám phá thêm chủ đề

Dịch vụ công trực tuyến Bộ Công an hồ sơ người dân doanh nghiệp Thủ tục hành chính VNeID Căn cước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận