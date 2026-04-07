Để tránh lãng phí, nhà đất tái định cư bỏ hoang sẽ bị 'thu hồi'

Sở Xây dựng cho biết, trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở, đất ở phục vụ các dự án đầu tư công trọng điểm đang ngày càng cấp thiết, một số quỹ nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư vẫn chưa được khai thác hiệu quả hoặc chưa phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.

Từ thực trạng đó, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo rà soát toàn bộ quỹ nhà, đất tái định cư đã bố trí nhưng chưa sử dụng trên địa bàn để khai thác, sử dụng hiệu quả.

Chính vì vậy, Sở Xây dựng đề nghị UBND 90 phường, xã (trên địa bàn thành TP.HCM trước sáp nhập, không bao gồm 12/102 phường trên địa bàn TP.Thủ Đức cũ) phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các phường, xã khẩn trương rà soát thật kỹ lại nhu cầu tái định cư của từng dự án đầu tư công trên địa bàn đã được phân bổ.

Trường hợp dự án nào đã được phân bổ nhưng không còn nhu cầu sử dụng quỹ nhà ở, đất ở đã được phân bổ hoặc tiến độ bố trí quá chậm, không còn khả quan, đề xuất hoàn trả lại cho thành phố làm cơ sở để Sở Xây dựng rà soát, tham mưu UBND TP.HCM xem xét cân đối, điều chuyển, phân bổ cho các dự án khác có nhu cầu.

Hàng ngàn căn hộ tái định cư Thủ Thiêm bỏ hoang nhiều năm liền rất lãng phí ẢNH: ĐÌNH SƠN

Điều này giúp tránh tình trạng dự án cần gấp thì không có quỹ nhà, dự án có quỹ nhà nhưng quá chậm hoặc không sử dụng. Bởi việc sử dụng hiệu quả quỹ nhà, đất tái định cư là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và quyết tâm của sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan nhằm tránh lãng phí nguồn lực thành phố và đảm bảo an sinh xã hội.

Trường hợp UBND các phường, xã không rà soát kỹ nhu cầu tái định cư, không đề xuất hoàn trả nhưng sử dụng không hiệu quả quỹ nhà ở, đất ở đã được phân bổ, dẫn đến tình trạng để trống kéo dài, xuống cấp, lãng phí sẽ chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM.