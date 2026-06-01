Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đề xuất bỏ giấy phép xây dựng với công trình đã có quy hoạch chi tiết

Mai Hà
Mai Hà
01/06/2026 16:32 GMT+7

Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) đề xuất bãi bỏ cấp phép xây dựng với công trình đã có quy hoạch chi tiết được phê duyệt, song Bộ Xây dựng cho biết 'cần tiếp tục nghiên cứu'.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của Ban IV liên quan đến các khó khăn, rào cản trong thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp. Trước đó, Ban IV cho biết thực tiễn triển khai luật Xây dựng số 135/2025/QH15, các thủ tục cấp giấy phép xây dựng chưa được bãi bỏ đáng kể, vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Đề xuất bỏ giấy phép xây dựng với công trình đã có quy hoạch chi tiết- Ảnh 1.

Nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng từ 1.7

ẢNH: T.N

Do đó, Ban IV kiến nghị bãi bỏ yêu cầu cấp phép đối với công trình đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt. Bãi bỏ thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng, chuyển sang cơ chế tự điều chỉnh gắn với trách nhiệm của chủ đầu tư.

Trả lời đề xuất này, Bộ Xây dựng cho biết đang xây dựng và hoàn thiện dự thảo nghị định hướng dẫn luật Xây dựng năm 2025, thực hiện triệt để nguyên tắc từ giai đoạn chuẩn bị đến thời điểm khởi công xây dựng, mỗi công trình, dự án chỉ phải thực hiện 1 thủ tục hành chính.

Theo đó, công trình thuộc dự án đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thì được miễn giấy phép xây dựng. Các công trình còn lại phải thực hiện cấp giấy phép xây dựng.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng đơn giản hóa tối đa về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng theo hướng: tất cả các đối tượng đủ điều kiện để thực hiện thủ tục trực tuyến toàn trình. Không yêu cầu người dân nộp các hồ sơ đã khai thác được trên cơ sở dữ liệu quốc gia (giấy tờ quyền sử dụng đất).

Cụ thể sẽ giảm 50% thời gian thực hiện cấp giấy phép: 7 ngày đối với nhà ở riêng lẻ; 9 - 10 ngày đối với công trình còn lại.

Riêng với nội dung kiến nghị bỏ thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng, chuyển sang cơ chế tự điều chỉnh gắn với trách nhiệm của chủ đầu tư, Bộ Xây dựng cho rằng “cần được tiếp tục nghiên cứu, đảm bảo với phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng”.

Luật Xây dựng 2025 quy định 8 nhóm công trình sẽ được miễn giấy phép xây dựng từ ngày 1.7, trong đó có công trình thuộc dự án đầu tư công đặc biệt và nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng.

Tin liên quan

Những loại công trình được miễn giấy phép xây dựng mà người dân cần biết

Những loại công trình được miễn giấy phép xây dựng mà người dân cần biết

Luật Xây dựng 2025 quy định 8 nhóm công trình sẽ được miễn giấy phép xây dựng từ ngày 1.7.2026, trong đó có công trình thuộc dự án đầu tư công đặc biệt và nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng.

Từ tháng 7.2026, cấp giấy phép xây dựng hoàn toàn trực tuyến trong 7 - 10 ngày

Khám phá thêm chủ đề

Giấy Phép Xây Dựng cấp phép xây dựng Bộ Xây dựng Luật xây dựng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận