Đề xuất bỏ giấy phép xây dựng với công trình đã có quy hoạch chi tiết

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của Ban IV liên quan đến các khó khăn, rào cản trong thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp. Trước đó, Ban IV cho biết thực tiễn triển khai luật Xây dựng số 135/2025/QH15, các thủ tục cấp giấy phép xây dựng chưa được bãi bỏ đáng kể, vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng từ 1.7

Do đó, Ban IV kiến nghị bãi bỏ yêu cầu cấp phép đối với công trình đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt. Bãi bỏ thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng, chuyển sang cơ chế tự điều chỉnh gắn với trách nhiệm của chủ đầu tư.

Trả lời đề xuất này, Bộ Xây dựng cho biết đang xây dựng và hoàn thiện dự thảo nghị định hướng dẫn luật Xây dựng năm 2025, thực hiện triệt để nguyên tắc từ giai đoạn chuẩn bị đến thời điểm khởi công xây dựng, mỗi công trình, dự án chỉ phải thực hiện 1 thủ tục hành chính.

Theo đó, công trình thuộc dự án đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thì được miễn giấy phép xây dựng. Các công trình còn lại phải thực hiện cấp giấy phép xây dựng.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng đơn giản hóa tối đa về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng theo hướng: tất cả các đối tượng đủ điều kiện để thực hiện thủ tục trực tuyến toàn trình. Không yêu cầu người dân nộp các hồ sơ đã khai thác được trên cơ sở dữ liệu quốc gia (giấy tờ quyền sử dụng đất).

Cụ thể sẽ giảm 50% thời gian thực hiện cấp giấy phép: 7 ngày đối với nhà ở riêng lẻ; 9 - 10 ngày đối với công trình còn lại.

Riêng với nội dung kiến nghị bỏ thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng, chuyển sang cơ chế tự điều chỉnh gắn với trách nhiệm của chủ đầu tư, Bộ Xây dựng cho rằng “cần được tiếp tục nghiên cứu, đảm bảo với phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng”.

Luật Xây dựng 2025 quy định 8 nhóm công trình sẽ được miễn giấy phép xây dựng từ ngày 1.7, trong đó có công trình thuộc dự án đầu tư công đặc biệt và nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng.