Đề xuất chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan chính quy

Chiều 27.7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng trình bày tóm tắt dự án luật.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày tại phiên họp ẢNH: MEDIAQUOCHOI

Đáng chú ý, theo dự án luật, luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được sửa đổi, bổ sung một số điều: Quy định về chức vụ cán bộ của Chỉ huy Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Ban chỉ huy quân sự cấp xã; hạn tuổi phục vụ cao nhất của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã; bổ nhiệm chức vụ trong các đơn vị dự bị động viên.

Cho ý kiến về dự án luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu quy định về "Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã" để quy định phù hợp với yêu cầu thực tiễn và bảo đảm khả thi.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cơ quan soạn thảo nghiên cứu ý kiến của cơ quan thẩm tra về bố trí chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan chính quy.

Đề xuất này phù hợp với việc đưa sĩ quan về cấp xã thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thành đơn vị quân sự địa phương trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh và đưa sĩ quan quân đội chính quy về đảm nhiệm các chức danh chỉ huy là một chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng. Dự thảo luật đã bổ sung các chức danh này vào hệ thống chức vụ cơ bản của sĩ quan.

Cuối phiên thảo luận, đại tướng Phan Văn Giang cho biết, một năm trước Ban Bí thư đã quy định về tổ chức cơ quan chính trị trong quân đội. Kết luận của Bộ Chính trị về bí thư đảng ủy cấp xã đảm nhiệm chính trị viên cũng mới được ban hành vào tháng 1 năm nay.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến để báo cáo lại Bộ Chính trị và Ban Bí thư, bổ sung nội dung chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan chính quy.

Dự kiến, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng sẽ được xem xét, thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội (tháng 8.2026) theo trình tự, thủ tục rút gọn.