Đề xuất mới về phụ cấp khu vực chia theo 7 mức hưởng

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLTBNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Bộ Nội vụ đề xuất quy định phụ cấp khu vực theo 7 mức

Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng đã được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định làm việc trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, chiến sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân trong biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân.

So với quy định trước đây, dự thảo bỏ đối tượng "cán bộ chuyên trách và công chức ở xã, phường, thị trấn", việc sửa đổi đối tượng áp dụng là để phù hợp, thống nhất, đồng bộ với luật Cán bộ, công chức năm 2025.

Dự thảo thông tư quy định thay thế cụm từ "mức lương tối thiểu chung" bằng cụm từ "mức lương cơ sở" tại điểm a khoản 2 mục II của Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLTBNV-BLĐTBXH-BTC-UBD.

Dự kiến, phụ cấp khu vực được quy định gồm 7 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0 so với mức lương cơ sở. Đáng chú ý, mức 1,0 chỉ áp dụng đối với những hải đảo đặc biệt khó khăn, gian khổ như quần đảo Trường Sa.

Mức tiền phụ cấp khu vực được tính theo công thức sau:

Mức tiền phụ cấp khu vực = hệ số phụ cấp khu vực x mức lương cơ sở.

Đối với hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân thì mức tiền phụ cấp khu vực được tính so với mức phụ cấp quân hàm binh nhì theo công thức sau:

Mức tiền phụ cấp khu vực = hệ số phụ cấp khu vực x mức lương cơ sở x 0,4.

Theo Bộ Nội vụ, việc sửa đổi điều chỉnh, bổ sung mức phụ cấp khu vực đối với các địa bàn cấp xã mới hình thành trên cơ sở sắp xếp từ các cấp xã cũ đã được hưởng phụ cấp khu vực; không bổ sung địa bàn mới (địa bàn cấp xã mới hình thành trên cơ sở sắp xếp từ các cấp xã cũ chưa hưởng phụ cấp khu vực).

Cạnh đó, việc sửa đổi thông tư nhằm đảm bảo đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, không làm thay đổi chính sách và phù hợp với thực tiễn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, góp phần khắc phục những bất cập, chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện phụ cấp khu vực, đảm bảo nguyên tắc công bằng, tương quan giữa các địa bàn và ngăn ngừa việc mở rộng đối tượng, điều chỉnh không đúng định hướng, phát sinh gánh nặng ngân sách nhà nước.