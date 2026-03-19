Đề xuất mức lương 'vượt trội' cho chuyên gia giải quyết tranh chấp quốc tế

Sáng 19.3, tại Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu đã thảo luận sâu về Dự thảo Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Đây được xem là bước đi cấp thiết trong bối cảnh các vụ kiện đầu tư quốc tế đang gia tăng về cả số lượng lẫn quy mô thiệt hại.

Tại phiên họp, các ý kiến đều nhấn mạnh việc cần chuyển dịch trọng tâm từ giải quyết sang chủ động phòng ngừa. Các đại biểu đề xuất thiết lập "bộ lọc" thông qua cơ chế đánh giá rủi ro bắt buộc đối với mọi thỏa thuận đầu tư.

Đáng chú ý, đề xuất thành lập một đơn vị chuyên trách (Trung tâm) trực thuộc Bộ Tư pháp nhận được ủng hộ cao nhưng mô hình hoạt động và chế độ chính sách là vấn đề cần được quan tâm.

Về mô hình hoạt động, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương gợi ý cấu trúc 2 tầng: tầng điều phối (Bộ Tư pháp) và tầng chuyên môn (nghiên cứu, tư vấn, hòa giải).

Trình bày về nội dung "luật sư công" và chế độ đãi ngộ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết hiện còn tình trạng "chảy máu chất xám" trong lĩnh vực pháp luật quốc tế. Do đó, dự thảo đề xuất mức lương chuyên gia tối đa không quá 100 lần mức lương cơ sở.

Ý kiến từ Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thống nhất cần một cơ chế "đặc biệt mạnh" để thu hút đội ngũ luật sư trình độ cao cho Nhà nước.

Một bất cập khác được Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho ý kiến là lo ngại về cơ chế hiện nay khi để các địa phương chủ trì giải quyết các vụ kiện phức tạp vượt quá năng lực chuyên môn. Ông đề nghị làm rõ vai trò của Bộ Tư pháp là đầu mối quốc gia hỗ trợ thực chất cho địa phương.

Cùng đó, các quy định về bảo mật an ninh quốc phòng cũng được yêu cầu tích hợp chặt chẽ để vừa bảo vệ bí mật nhà nước, vừa khai thác hiệu quả tài liệu phục vụ giải quyết tranh chấp.

Phát biểu kết luận, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành nội dung dự thảo và đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan có liên quan rà soát, nghiên cứu, tiếp thu hoặc giải trình đầy đủ, thuyết phục các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như các ý kiến thẩm tra.

Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh giao Ủy ban Kinh tế và Tài chính phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các ủy ban khác của Quốc hội tổ chức họp toàn thể ủy ban để thẩm tra chính thức, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.