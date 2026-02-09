Đề xuất 'nhập khẩu' phụ nữ Việt Nam, quan chức Hàn Quốc bị khai trừ đảng

Ông Kim Hee-su ẢNH CHỤP MÀN HÌNH YONHAP

Hãng Kyodo ngày 9.2 đưa tin đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc vừa quyết định khai trừ quan chức đứng đầu huyện Jindo (tỉnh Jeolla Nam) vì phát ngôn gây tranh cãi về việc nhập khẩu phụ nữ nước ngoài để đối phó tình trạng suy giảm dân số.

Hội đồng Tối cao đảng Dân chủ đãbỏ phiếu thống nhất khai trừ ông Kim Hee-su vì phát biểu xúc phạm, theo phát ngôn viên Park Soo-hyun của đảng Dân chủ.

Quyết định này được đưa ra 5 ngày sau khi ông Kim đề xuất "nhập khẩu phụ nữ trẻ từ Việt Nam và Sri Lanka" để kết hôn với thanh niên ở vùng nông thôn. Đề xuất được đưa ra trong một cuộc họp được truyền hình trực tiếp tại tỉnh Jeolla Nam hôm 4.2, gây ra sự phẫn nộ trong dư luận.

Ngày hôm sau, ông Kim đã đưa ra lời xin lỗi, nói rằng những phát ngôn của ông nhằm nêu bật các vấn đề cơ cấu mà các vùng nông thôn đang phải đối mặt, bao gồm tình trạng suy giảm dân số nghiêm trọng và "nền tảng hôn nhân đang suy yếu", đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải sáp nhập tỉnh Jeolla Nam và thành phố Gwangju.

Phản ứng về phát biểu trên, Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul đã gửi thư tới tỉnh này để phản đối.

Trước đó, tỉnh Jeolla Nam cho biết họ đã gửi lời xin lỗi tới Đại sứ quán Việt Nam và chính phủ Việt Nam, cũng như tới người dân và phụ nữ Việt Nam, những người đã "bị tổn thương sâu sắc" bởi "những phát ngôn không phù hợp" của ông Kim.