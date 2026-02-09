Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Đề xuất 'nhập khẩu' phụ nữ Việt Nam, quan chức Hàn Quốc bị khai trừ đảng

Khánh An
Khánh An
09/02/2026 12:17 GMT+7

Quan chức huyện Jindo (tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc) bị khai trừ đảng vì đề xuất 'nhập khẩu phụ nữ trẻ từ Việt Nam và Sri Lanka' để đối phó tình trạng suy giảm dân số.

Đề xuất 'nhập khẩu' phụ nữ Việt Nam, quan chức Hàn Quốc bị khai trừ đảng - Ảnh 1.

Ông Kim Hee-su

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH YONHAP

Hãng Kyodo ngày 9.2 đưa tin đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc vừa quyết định khai trừ quan chức đứng đầu huyện Jindo (tỉnh Jeolla Nam) vì phát ngôn gây tranh cãi về việc nhập khẩu phụ nữ nước ngoài để đối phó tình trạng suy giảm dân số.

Hội đồng Tối cao đảng Dân chủ đãbỏ phiếu thống nhất khai trừ ông Kim Hee-su vì phát biểu xúc phạm, theo phát ngôn viên Park Soo-hyun của đảng Dân chủ.

Quyết định này được đưa ra 5 ngày sau khi ông Kim đề xuất "nhập khẩu phụ nữ trẻ từ Việt Nam và Sri Lanka" để kết hôn với thanh niên ở vùng nông thôn. Đề xuất được đưa ra trong một cuộc họp được truyền hình trực tiếp tại tỉnh Jeolla Nam hôm 4.2, gây ra sự phẫn nộ trong dư luận.

Ngày hôm sau, ông Kim đã đưa ra lời xin lỗi, nói rằng những phát ngôn của ông nhằm nêu bật các vấn đề cơ cấu mà các vùng nông thôn đang phải đối mặt, bao gồm tình trạng suy giảm dân số nghiêm trọng và "nền tảng hôn nhân đang suy yếu", đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải sáp nhập tỉnh Jeolla Nam và thành phố Gwangju.

Phản ứng về phát biểu trên, Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul đã gửi thư tới tỉnh này để phản đối.

Trước đó, tỉnh Jeolla Nam cho biết họ đã gửi lời xin lỗi tới Đại sứ quán Việt Nam và chính phủ Việt Nam, cũng như tới người dân và phụ nữ Việt Nam, những người đã "bị tổn thương sâu sắc" bởi "những phát ngôn không phù hợp" của ông Kim.

Tin liên quan

Dân số Hàn Quốc giảm năm thứ 3 liên tiếp

Dân số Hàn Quốc giảm năm thứ 3 liên tiếp

Hôm 15.1, Hàn Quốc công bố dữ liệu cho thấy dân số nước này tiếp tục sụt giảm trong năm 2022, đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp giảm, với số hộ gia đình một người hiện tăng lên gần 10 triệu hộ.

Sinh viên quốc tế chuyển hướng sang Hàn Quốc

Báo động tình trạng làm giả giấy tờ bằng AI tại Hàn Quốc

Khám phá thêm chủ đề

Kim Hee-su Hàn Quốc khai trừ đảng phát ngôn xúc phạm Phụ nữ trẻ phụ nữ việt nam Sri Lanka
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận