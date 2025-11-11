Đề xuất quy định 'người dùng ma túy trái phép phải cung cấp thông tin ma túy có từ đâu'

Sáng 11.11, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, trình dự án luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ẢNH: GIA HÂN

Đề xuất thời hạn cai nghiện ma túy lần đầu là 24 tháng

Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn cai nghiện ma túy đối với người cai nghiện ma túy lần đầu là 24 tháng, đối với người cai nghiện ma túy từ lần thứ 2 trở lên là 36 tháng và áp dụng đối với tất cả hình thức cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc.

Quy trình cai nghiện ma túy phải bảo đảm thực hiện đủ 5 giai đoạn, bảo đảm hiệu quả trong công tác cai nghiện ma túy. Riêng đối với việc cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân tiếp tục quy định phải bảo đảm thực hiện ít nhất 3 giai đoạn đầu trong quy trình cai nghiện ma túy, đối với các quy trình và thời gian còn lại thì người nghiện ma túy phải thực hiện tại gia đình, cộng đồng.

Dự thảo luật cũng sửa đổi, bổ sung quy định người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện việc cai nghiện tại trường giáo dưỡng, nhưng khi người nghiện ma túy đủ 18 tuổi, nếu thời gian cai nghiện còn lại từ đủ 3 tháng trở lên thì chuyển sang thực hiện việc cai nghiện tại cơ sở cai nghiện công lập.

Về nội dung phân cấp, phân quyền, dự thảo chuyển thẩm quyền từ UBND xã thành công an xã lập, đưa ra khỏi danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy cư trú tại địa phương. Đồng thời, chuyển thẩm quyền từ chủ tịch UBND cấp xã sang trưởng công an xã có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký, quản lý người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Đáng chú ý, dự thảo quy định người sử dụng trái phép chất ma túy phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về chất ma túy do đâu mà có, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình cho công an cấp xã nơi cư trú. Đây là điểm mới khi quy định hiện hành chỉ yêu cầu cung cấp về hành vi sử dụng ma túy cho công an cấp xã.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh ẢNH: GIA HÂN

Cần nghiên cứu với người nghiện là trẻ em hoặc đang nuôi con nhỏ

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, đa số ý kiến tán thành với quy định tăng thời hạn cai nghiện ma túy, nhưng đề nghị cần nghiên cứu quy định phù hợp hơn về thời hạn cai nghiện ma túy, đặc biệt đối với người cai nghiện ma túy lần đầu, người cai nghiện ma túy là người đang nuôi con nhỏ, trẻ em.

Với nhóm này, thời hạn cai nghiện ma túy nên ngắn hơn hoặc quy định không quá 24 tháng đối với người cai nghiện lần đầu, không quá 36 tháng đối với người cai nghiện ma túy từ lần thứ 2 trở đi.

Về cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục nghiên cứu có quy định tại dự thảo luật bảo đảm tính nguyên tắc và bao quát về điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, giá dịch vụ cai nghiện ma túy, thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong cung cấp dịch vụ cai nghiện…

Với cai nghiện ma túy bắt buộc cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, cơ quan thẩm tra cho rằng, việc tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc cho nhóm đối tượng này tại trường giáo dưỡng sẽ tạo thuận lợi cho việc tổ chức học văn hóa, học nghề, giáo dưỡng theo quy định. Song, việc chỉ cai nghiện ma túy bắt buộc tại trường giáo dưỡng sẽ có một số hạn chế, bất cập.

Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục nghiên cứu quy định bảo đảm tính mở, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn theo hướng về cơ bản cai nghiện ma túy bắt buộc cho nhóm người này thực hiện ở trường giáo dưỡng.

Đồng thời, giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định mở rộng việc cai nghiện bắt buộc cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tại cơ sở cai nghiện khác có đủ điều kiện.