Đề xuất rà soát quy hoạch liên quan 2 cụm công nghiệp ở TP.HCM

Sáng 8.10, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM cùng đoàn công tác của TP.HCM làm việc với xã Bắc Tân Uyên. Tại cuộc họp này, lãnh đạo xã Bắc Tân Uyên đã đề nghị tạm dừng xem xét cụm công nghiệp Tân Định 1 và Tân Định 2 để rà soát quy hoạch Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 2.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Bắc Tân Uyên, cho biết theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dương trước đây (nay là TP.HCM) phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Tân Uyên (cũ) đến năm 2040, Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 2 nằm trong chiến lược phát triển công nghiệp đô thị của vùng.

Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 2 được quy hoạch nằm liền kề các khu cụm công nghiệp ở xã Bắc Tân Uyên ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về vị trí liên kết không gian, Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 2 được quy hoạch nằm giáp ranh hoặc đồng trục kết nối rất gần với Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 3 và Khu công nghiệp Tân Lập 1; liền kề các cụm công nghiệp Tân Định 1, Tân Định 2…

"Do quy hoạch của Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 2 có vị trí cao hơn các khu, cụm công nghiệp lân cận nên vấn đề kết nối hạ tầng, nước thải… cần phải được tính toán, đánh giá kỹ. Do vậy địa phương đề xuất tạm dừng quy hoạch để đánh giá lại, chứ không phải đề xuất ngừng luôn", ông Nguyễn Văn Thuận trình bày.

Thường trực HĐND TP.HCM làm việc tại xã Bắc Tân Uyên ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Thuận cũng đề xuất nhập cụm công nghiệp Tân Định 1 và Tân Định 2 vào Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 2 (mở rộng).

Liên quan đến lĩnh vực này, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, cho biết sở sẽ lưu ý và đưa những nội dung của địa phương kiến nghị bàn lại với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Sở Công thương…

Trung tâm hành chính xã Bắc Tân Uyên nằm gần các khu cụm công nghiệp được quy hoạch ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh cho rằng hiện nay các cụm công nghiệp trên địa bàn xã Bắc Tân Uyên đang được các nhà đầu tư đề xuất quy hoạch, trong trường hợp các nhà đầu tư đề xuất mà đảm bảo về mặt kết nối hạ tầng thì vẫn có thể ủng hộ nhà đầu tư.

"Trong trường hợp các khu công nghiệp đang được đề xuất, địa phương cũng đang lập quy hoạch thì hai bên cần phối hợp để đảm bảo hệ thống hạ tầng kết nối giao thông, trong đó có thoát nước. Nếu giải quyết được vấn đề này thì chúng ta cứ mạnh dạn cho nhà đầu tư cụm công nghiệp làm, chứ không nhất thiết phải ngưng lại", ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh nói.