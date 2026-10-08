Đề xuất rà soát quy hoạch liên quan 2 cụm công nghiệp ở TP.HCM

Sáng 8.10, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM cùng đoàn công tác của TP.HCM làm việc với xã Bắc Tân Uyên. Tại cuộc họp này, lãnh đạo xã Bắc Tân Uyên đã đề nghị tạm dừng xem xét cụm công nghiệp Tân Định 1 và Tân Định 2 để rà soát quy hoạch Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 2.
Ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Bắc Tân Uyên, cho biết theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dương trước đây (nay là TP.HCM) phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Tân Uyên (cũ) đến năm 2040, Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 2 nằm trong chiến lược phát triển công nghiệp đô thị của vùng.
Về vị trí liên kết không gian, Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 2 được quy hoạch nằm giáp ranh hoặc đồng trục kết nối rất gần với Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 3 và Khu công nghiệp Tân Lập 1; liền kề các cụm công nghiệp Tân Định 1, Tân Định 2…
"Do quy hoạch của Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 2 có vị trí cao hơn các khu, cụm công nghiệp lân cận nên vấn đề kết nối hạ tầng, nước thải… cần phải được tính toán, đánh giá kỹ. Do vậy địa phương đề xuất tạm dừng quy hoạch để đánh giá lại, chứ không phải đề xuất ngừng luôn", ông Nguyễn Văn Thuận trình bày.
Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Thuận cũng đề xuất nhập cụm công nghiệp Tân Định 1 và Tân Định 2 vào Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 2 (mở rộng).
Liên quan đến lĩnh vực này, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, cho biết sở sẽ lưu ý và đưa những nội dung của địa phương kiến nghị bàn lại với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Sở Công thương…
Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh cho rằng hiện nay các cụm công nghiệp trên địa bàn xã Bắc Tân Uyên đang được các nhà đầu tư đề xuất quy hoạch, trong trường hợp các nhà đầu tư đề xuất mà đảm bảo về mặt kết nối hạ tầng thì vẫn có thể ủng hộ nhà đầu tư.
"Trong trường hợp các khu công nghiệp đang được đề xuất, địa phương cũng đang lập quy hoạch thì hai bên cần phối hợp để đảm bảo hệ thống hạ tầng kết nối giao thông, trong đó có thoát nước. Nếu giải quyết được vấn đề này thì chúng ta cứ mạnh dạn cho nhà đầu tư cụm công nghiệp làm, chứ không nhất thiết phải ngưng lại", ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh nói.
Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 2 được quy hoạch thế nào?
Theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Tân Uyên (thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ; nay là xã Bắc Tân Uyên, TP.HCM) đến năm 2040, Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 2 có diện tích quy hoạch khoảng 425 ha.
Khu đất quy hoạch Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 2 trải dài qua địa bàn các xã Tân Định, Tam Lập, Tân Lập và thị trấn Tân Thành thuộc huyện Bắc Tân Uyên cũ.
Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 2 được quy hoạch là khu công nghiệp tập trung, ưu tiên thu hút các loại hình công nghiệp chế biến, chế tạo theo mô hình xanh, sạch và sinh thái.
Do khu công nghiệp nằm sát phân khu đô thị trung tâm hành chính tương lai, các nhà máy đăng ký hoạt động tại đây phải áp dụng công nghệ tiên tiến, có hệ thống xử lý chất thải đạt chuẩn và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống cư dân đô thị lân cận. Đây cũng là lý do lãnh đạo xã Bắc Tân Uyên đề xuất tạm dừng quy hoạch để đánh giá lại.
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