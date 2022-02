Đêm mùng 5 - 6 tết, Bắc bộ mưa rào, cảnh báo tổ hợp thiên tai nguy hiểm

Chiều nay 5.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bắt đầu từ đêm nay đến hết ngày 6.2, tức ngày mùng 6 tết, các tỉnh Bắc bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định kết hợp với rãnh gió tây trên cao 5.000 m.

Theo đó, thời tiết mùng 6 tết ở Bắc bộ có rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Dự báo thời tiết từ đêm nay đến ngày 6.2 (từ đêm mùng 5 đến mùng 6 tết) các tỉnh Bắc bộ mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, rời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 13 - 16 độ C, nhiệt độ thấp nhất 10 - 14 độ C, vùng núi 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Cũng theo cảnh báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao nên từ chiều tối nay đến đêm 6.2, Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ, có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30 - 60 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ.





Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá. Đặc biệt, các tỉnh vùng núi Bắc bộ đề phòng nguy cơ xảy ra tổ hợp thiên tai nguy hiểm trong những ngày đầu năm mới như: mưa đá, giông lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất....

Chiều nay 5.2, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã yêu cầu các tỉnh Bắc bộ rà soát ngay những khu vực xung yếu có nguy cơ xảy lũ quét, sạt lở đất để thông báo đến người dân chủ động cảnh giác, có biện pháp ứng phó thiên tai.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động lực lượng, vật tư để kịp thời hỗ trợ người dân khi có giông lốc, sét, mưa đá, sạt lở đất, lũ quét… gây thiệt hại về nhà ở và sản xuất nông nghiệp.