Đến Việt Nam, nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Lưu Chấn Vân chỉ thích... ăn phở

Chiều 31.11 tại TP.HCM, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM và Công ty CP Văn hóa Chi (Chibooks) tổ chức buổi giao lưu và tặng sách của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Lưu Chấn Vân. Đây là lần đầu tiên ông đến Việt Nam.

Khán phòng buổi giao lưu với nhà văn Trung Quốc Lưu Chấn Vân không còn chỗ trống Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nhà văn Lưu Chấn Vân rất vui khi lần đầu đến Việt Nam Ảnh: QUỲNH TRÂN

Có sách dịch ra hơn 30 ngôn ngữ trên thế giới thì cũng từng ấy quốc gia ông đến thăm, gặp gỡ độc giả, và lần này là TP.HCM (Việt Nam).

"Chúng tôi tin rằng, với kinh nghiệm sống phong phú và góc nhìn văn học độc đáo của mình, nhà văn Lưu Chấn Vân sẽ khơi dậy dòng suy nghĩ và lan tỏa trí tuệ trong những cuộc đối thoại chân thành với mọi người, qua đó truyền cảm hứng và có ích cho các bạn trẻ trong việc đối mặt với thử thách và phương hướng đến tương lai", ông Từ Châu - Phó tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM phát biểu.

Nhà văn Lưu Chấn Vân: ẩm thực hai nước Việt - Trung rất tương đồng

Nói về mối lương duyên với nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Lưu Chấn Vân, dịch giả Nguyễn Lệ Chi kể: "Năm 2023, tôi đang học đạo diễn tại Bắc Kinh nên vào xem phim Điện thoại di động - một phim điện ảnh chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Lưu Chấn Vân. Phim quá hay. Vì vậy mà nổi trí tò mò, tôi đi lục tìm đọc những tác phẩm của ông và liên hệ xin gặp nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc này. Khi đó, ông đã có rất nhiều sách dựng thành phim và sân khấu. May mắn là ông đã không từ chối mà còn nhận lời ngay và chúng tôi gặp nhau trong một bữa ăn trưa. Ông đến cùng con gái và chúng tôi trao đổi rất nhiều việc, trong đó có việc trình bày nguyện vọng của tôi là muốn giới thiệu sách của nhà văn về Việt Nam".

Tác phẩm mới Tôi là Lưu nhảy vọt của nhà văn do Chibooks và NXB Lao Động ấn hành Ảnh: QUỲNH TRÂN

Mới qua TP.HCM được 2 ngày nhưng nhà văn Lưu Chấn Vân cho biết ông đã rành ẩm thực Việt Nam "sáu câu", từ lúc ông sang Đức. Ông là khách ruột của chủ nhà hàng người Việt này tại đây. "Người Việt Nam làm việc chăm chỉ, chịu khó lắm. Khi ăn xong bát phở quá ngon, họ còn cho thêm tôi dĩa nem rán nữa, vừa ăn xong lại tặng thêm dĩa thịt muối. Món Việt rất ngon, hai ngày nay ở TP.HCM tôi toàn ăn phở và nem rán nhưng vẫn không thấy ngán", ông kể rồi cười khà khà.

Thưởng thức phở Việt Nam nhiều nơi trên thế giới nhưng ăn tại Việt Nam, theo nhà văn Lưu Chấn Vân, vẫn là 'chuẩn vị nhất". "Qua ăn uống, tôi nhận ra ẩm thực hai nước Việt - Trung rất tương đồng. Sự hội nhập của các nước trong giao lưu quốc tế đã thúc đẩy sự phát triển của văn hóa, trong đó có ẩm thực", nhà văn Lưu Chấn Vân nhấn mạnh.

Nhà văn nhiệt tình chia sẻ về chuyện đời chuyện nghề văn chương Ảnh: QUỲNH TRÂN

Dịch giả Nguyễn Lệ Chi và khách mời nhận sách tặng từ nhà văn Lưu Chấn Vân Ảnh: QUỲNH TRÂN

Có một câu mà tác giả Điện thoại di động cho rằng mình sợ nhất khi nghĩ đến, đó là: "Bạn là tôi, tôi là tôi", khi mọi người thiếu gắn kết nhau trong cuộc sống. Còn câu yêu thích ư? "Tôi thích nhất câu: Trong tôi có bạn, trong bạn có tôi"", ông chia sẻ.

Nhà văn Lưu Chấn Vân cũng không giấu niềm hạnh phúc khi tác phẩm của mình xuất bản ở nhiều nước trên thế giới và đặc biệt tại Việt Nam. Theo dịch giả Nguyễn Lệ Chi, cuốn sách mà Chibooks đang "thai nghén" là tác phẩm thứ 9 của ông, chuẩn bị ra mắt trong nay mai. "Cũng một câu chuyện nhưng dịch qua ngôn ngữ của mỗi nước, người đọc lại có cách hiểu và cảm nhận khác nhau. Vì vậy mà cảm xúc người với người giữa các câu chuyện cũng khác nhau và thú vị lắm", nhà văn Lưu Chấn Vân bộc bạch.

Nhà văn Lưu Chấn Vân sinh năm 1958 tại Diên Tân, tỉnh Hà Nam. Ông tốt nghiệp khoa Ngữ văn - Đại học Bắc Kinh và được xem là gương mặt tiêu biểu của "chủ nghĩa hiện thực mới" trong văn học Trung Quốc. Với giọng văn hóm hỉnh mà sâu sắc, các tác phẩm nổi bật của ông có thể kể đến Một câu chọi vạn câu, Tôi không phải là Phan Kim Liên, Hoa vàng cố hương, Điện thoại di động, Tháp phố... Ông từng nhận giải thưởng Văn học Mao Thuẫn và Huân chương hiệp sĩ VH - NT của Pháp. Các áng văn của ông giúp độc giả nhận ra những hoang đường của cuộc sống trong tiếng cười, đồng thời cũng cảm nhận được sự ấm áp của tình người qua văn chương.