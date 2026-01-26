Những ngày chuẩn bị bước sang năm Bính Ngọ, cũng có một câu chuyện liên quan đến con ngựa… đẹp không có chỗ chê. Linh vật ngựa trong câu chuyện là "đứa con tinh thần" của nghệ nhân Đinh Văn Tâm (quê Quảng Trị). Anh Tâm được mệnh danh là "bàn tay vàng trong làng chế tác linh vật", bởi cứ vào dịp chuẩn bị bước vào năm mới, tên anh lại được nhắc đến. Suốt 4 năm liên tục, những linh vật hổ, mèo, rồng, rắn do anh sáng tạo và thi công đều không làm "người hâm mộ" thất vọng.

Đến hẹn lại lên, năm Bính Ngọ sắp đến, cái tên Đinh Văn Tâm lại "nổi lên". Có điều lần này, câu chuyện có khác đi đôi chút, càng ấm áp hơn.

Chuyện rằng, anh và nhóm cộng sự đã nảy ra ý tưởng làm 1 con ngựa để mang đi đấu giá, gây quỹ giúp người nghèo. Linh vật ngựa này có chiều cao 2,2 m, dài 2,6 m được phủ một lớp vật liệu vàng bên ngoài. Vì là ngựa để đấu giá, nên nhóm nghệ nhân không chạy theo tiến độ gấp gáp. Cả nhóm thống nhất tranh thủ thời gian nghỉ trưa, buổi tối để lên ý tưởng, mua vật liệu và thi công, với mục tiêu tạo ra sản phẩm vừa bền chắc vừa có tính thẩm mỹ cao. Không bị áp lực thời gian nên từng chi tiết được chăm chút kỹ lưỡng hơn, đến ngày 24.1 vừa qua thì hoàn thành.

Theo chia sẻ của anh Tâm, nếu chưa kể ngày công, riêng chi phí vật liệu và các khoản phát sinh để làm nên bức tượng vào khoảng 40 triệu đồng. Khi bức tượng cơ bản hoàn thành, anh đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội và bày tỏ mong muốn đấu giá để gây quỹ tặng quà tết cho người nghèo. Ý tưởng này nhanh chóng nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng. Sau đó, UBND xã Khe Sanh (Quảng Trị) quyết định mua bức tượng với giá 70 triệu đồng. Theo anh Tâm, toàn bộ số tiền thu được sẽ sử dụng để bà con nghèo có cái tết ấm áp hơn và các anh cũng không lấy lại tiền vốn.

Bên cạnh đó, người mua là UBND xã Khe Sanh cũng muốn lan tỏa thông điệp sẻ chia, khi kinh phí mua tượng được xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Mới hay, tạo ra linh vật đẹp đã đáng khen, nhưng dùng tài năng của mình để tạo ra cảm xúc mang vẻ đẹp của tâm hồn, lan tỏa tình yêu thương thì càng đáng cảm phục gấp vạn lần.