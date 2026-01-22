Tết trọn vẹn, nghĩa tình

Nhưng năm nay, cái tết đến trong một bối cảnh rất khác: cả nước vừa sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chính thức vận hành mô hình chính quyền hai cấp từ ngày 1.7.2025. Bộ máy mới, kỳ vọng mới và cũng là phép thử rất cụ thể về năng lực chăm lo đời sống nhân dân. Những ngày này, ở nhiều vùng quê, người dân đã bắt đầu chuẩn bị những mặt hàng thiết yếu cho ngày tết.

Ở đất liền là vậy, ngoài đảo xa, câu chuyện vất vả hơn nhiều. Chỉ mới vài ngày trước, tuyến vận tải hành khách Phan Thiết - Phú Quý (Lâm Đồng) mới hoạt động trở lại sau thời gian dài ngưng trệ vì sóng to, gió lớn. Con tàu rời bến, đầy ắp người dân ra vào đảo mua sắm tết, mang theo sự hối hả và niềm vui.

Với người dân đặc khu Phú Quý, mỗi chuyến tàu thông suốt lúc này không chỉ là giao thông mà là nhịp sống, là cái tết đang đến gần hơn. Ở đất liền, nhiều vùng vẫn đang phải khắc phục hậu quả của thiên tai, mưa lũ.

Năm nay, lũ lụt lịch sử xảy ra tại nhiều địa phương như Lâm Đồng, Đắk Lắk. Không ít hộ dân vừa được chính quyền hỗ trợ dựng lại căn nhà mới sau khi lũ dữ cuốn phăng tài sản tích cóp cả đời. Dọc ven sông Cái ở Lâm Đồng, nhiều hộ dân bị lũ cuốn trôi hai, ba lứa rau (nguồn thu chủ lực để sắm sửa tết).

Tại D'Ran, Đức Trọng, tình cảnh cũng không khá hơn. Rau mất, tiền không có, cái tết vì thế trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Đây chính là những người rất cần sự chia sẻ kịp thời của các tổ chức, đoàn thể và chính quyền các cấp. Với họ, một túi quà tết, một nhành hoa xuân lúc này không chỉ là vật chất, mà là sự động viên để gia đình được sum vầy, ấm áp trong căn nhà vừa dựng lại.

Chăm lo tết cho người dân vùng sâu, vùng khó khăn chính là thước đo trách nhiệm chính quyền. Vì vậy, cần tiếp tục xã hội hóa nguồn lực, hướng tất cả về những nơi còn thiếu thốn, từ miền núi đến hải đảo, từ vùng trồng rau đến vùng trồng lúa. Không để ai bị bỏ lại phía sau không phải là lời hứa, mà là hành động cụ thể, thiết thực. Một việc làm thật còn giá trị hơn vạn lời nói, để mỗi gia đình, ở bất cứ đâu, đều có một cái tết đoàn viên, trọn nghĩa, vẹn tình.