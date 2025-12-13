Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Đi bộ 10-15 phút liên tục: Lợi ích ít ai ngờ

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
13/12/2025 17:18 GMT+7

Đi bộ mỗi ngày là phương pháp thích hợp cho mọi lứa tuổi. Đây là hoạt động không đòi hỏi thiết bị chuyên dụng và phù hợp với nhiều người.

Đi bộ được xem là hoạt động đơn giản nhưng đem lại hiệu quả cao cho sức khỏe tim mạch, theo tờ The Times of India (Ấn Độ).

Thế giới ghi nhận khoảng 17,9 triệu ca tử vong mỗi năm do bệnh tim mạch theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới.

Do đó, một trong những cách dễ dàng và tiết kiệm nhất để giảm nguy cơ bệnh tim là đi bộ đều đặn hằng ngày.

Một nghiên cứu quốc tế của các chuyên gia tại Đại học Sydney và Đại học Europea ở Tây Ban Nha đã khẳng định rằng chỉ cần đi bộ vài phút mỗi ngày cũng đem lại lợi ích.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Annals of Internal Medicine và nhấn mạnh vai trò của những quãng đi bộ liên tục trong việc cải thiện sức khỏe tim mạch.

Đây là lý do bạn nên đi bộ 10-15 phút mỗi ngày - Ảnh 1.

Đi bộ được xem là hoạt động đơn giản nhưng đem lại hiệu quả cao cho sức khỏe tim mạch

Ảnh: AI

Đi bộ 10-15 phút liên tục

Nghiên cứu cho thấy đi bộ liên tục trong 10 đến 15 phút mang lại tác động tích cực rõ rệt hơn so với việc đi các quãng rất ngắn dưới 5 phút.

Các nhà nghiên cứu phân tích nhóm người trưởng thành ít vận động và phát hiện sự khác biệt lớn giữa 2 thói quen này.

Những người đi dưới 8.000 bước mỗi ngày nhưng dồn phần lớn số bước vào 1 hoặc 2 lần đi bộ liên tục từ 10 đến 15 phút trở lên có nguy cơ tử vong và nguy cơ gặp vấn đề tim mạch như nhồi máu cơ tim và đột quỵ thấp hơn. Trong khi đó, nhóm đi bộ thành nhiều đoạn ngắn dưới 5 phút ghi nhận rủi ro cao hơn.

Ông Matthew Ahmadi, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu Mackenzie Wearables Research Hub và thành viên Trung tâm Charles Perkins tại Đại học Sydney (Úc), nhận định rằng những người ít vận động có thể thu được lợi ích khi đi bộ liên tục.

Ông cho biết nhiều người tin rằng cần đạt 10.000 bước mỗi ngày nhưng điều này không bắt buộc. Bạn có thể chỉ đi bộ 1 hoặc 2 lần mỗi ngày, mỗi lần từ 10 đến 15 phút với tốc độ thoải mái nhưng đều đặn, vẫn mang lại lợi ích đáng kể.

Đây là lý do bạn nên đi bộ 10-15 phút mỗi ngày - Ảnh 2.

Đi bộ liên tục từ 10 đến 15 phút trở lên có nguy cơ tử vong và nguy cơ gặp vấn đề tim mạch như nhồi máu cơ tim và đột quỵ thấp hơn

Ảnh: AI

Vì sao đi bộ liên tục quan trọng?

Nghiên cứu được thực hiện trên 33.560 người trưởng thành từ 40-79 tuổi, đi dưới 8.000 bước mỗi ngày và không mắc bệnh tim mạch hay ung thư tại thời điểm bắt đầu. Số bước và thời lượng mỗi lần đi bộ được theo dõi trong một tuần. Sau đó, họ được theo dõi trung bình trong 8 năm.

Kết quả cho thấy những người đi bộ liên tục 10-15 phút mỗi ngày có 4% nguy cơ gặp biến cố tim mạch như đau tim hoặc đột quỵ. Trong khi đó, những người chỉ đi liên tục 5 phút mỗi ngày có nguy cơ lên đến 13%.

Lợi ích rõ rệt nhất xuất hiện ở nhóm người ít vận động nhất (dưới 5.000 bước mỗi ngày). Nguy cơ mắc bệnh tim của họ giảm từ 15% xuống còn 7% khi tăng thời gian đi bộ liên tục từ 5 phút lên 15 phút mỗi ngày.

Ông Emmanuel Stamatakis, phụ trách mảng hoạt động thể chất tại Trung tâm Charles Perkins (Úc), đánh giá rằng nhiều người thường chú trọng số bước hoặc tổng thời gian đi bộ nhưng lại bỏ qua cách phân bổ thời gian đi. Theo ông, ngay cả những người rất ít vận động cũng có thể tối ưu lợi ích tim mạch bằng cách kéo dài thời gian đi bộ mỗi lần, lý tưởng từ 10 đến 15 phút khi có thể.

Khám phá thêm chủ đề

Đi bộ đi bộ liên tục 10-15 phút Tim mạch nhồi máu cơ tim Đột quỵ
