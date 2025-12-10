Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Đi bộ để tối ưu sức khỏe: Chuyên gia chỉ rõ lợi ích từng thời điểm

Nguyễn Vy
10/12/2025 00:08 GMT+7

Đi bộ vào bất kỳ thời điểm nào cũng cải thiện sức khỏe tổng thể. Thói quen này giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường loại 2 và suy giảm nhận thức.

Bà Amy Kwan, chuyên gia vật lý trị liệu tại Mỹ, cho biết mỗi thời điểm trong ngày mang đến những lợi ích khác nhau tùy theo mục tiêu sức khỏe và khả năng vận động của từng người. Duy trì thói quen đi bộ giúp cơ thể hoạt động linh hoạt và tạo nền tảng tốt cho sức khỏe lâu dài, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Đi bộ buổi sáng

Việc đi bộ khi bụng rỗng hỗ trợ quá trình đốt mỡ diễn ra hiệu quả hơn so với các thời điểm khác. Cơ thể chuyển hóa năng lượng nhanh và thúc đẩy giảm cân, đặc biệt hữu ích với người thừa cân hoặc béo phì.

Đi bộ để tối ưu sức khỏe: Chuyên gia chỉ rõ lợi ích từng thời điểm - Ảnh 1.

Đi bộ buổi sáng giúp cơ thể tỉnh táo hơn và duy trì năng lượng ổn định

Ảnh: AI

Buổi sáng cũng là lúc não bộ được tiếp nhận nhiều oxy hơn. Việc đi bộ giúp tăng lưu lượng máu lên não, giảm tác động tiêu cực của việc ngồi lâu ở người lớn tuổi có tình trạng thừa cân. Đây là yếu tố quan trọng hỗ trợ khả năng tập trung và sự minh mẫn.

Tuyến nội tiết buổi sáng hoạt động mạnh. Nồng độ cortisol tăng nhẹ khi bắt đầu ngày mới. Đi bộ giúp cơ thể tỉnh táo hơn và duy trì năng lượng ổn định.

Ánh sáng tự nhiên buổi sáng giúp điều chỉnh quá trình sản xuất melatonin. Hormone này đóng vai trò quan trọng đối với giấc ngủ. Khi tiếp xúc với ánh sáng sớm, cơ thể thiết lập nhịp sinh học ổn định và cải thiện chất lượng giấc ngủ vào buổi tối.

Đi bộ buổi trưa

Buổi trưa hoặc buổi chiều cũng là thời điểm phù hợp để đi bộ. Theo đó, hoạt động này giúp cơ thể giảm thời gian ngồi lâu. Việc đứng lên và vận động nhẹ sau nhiều giờ làm việc hỗ trợ tim mạch và tăng khả năng đốt năng lượng.

Đi bộ sau bữa trưa giúp ổn định đường huyết. Nhiều nghiên cứu ghi nhận việc vận động ngay sau ăn hỗ trợ giảm chỉ số đường huyết và tăng khả năng kiểm soát chuyển hóa.

Đi bộ giữa ngày còn mang lại lợi ích tinh thần rõ rệt. Khi đi bộ trong không gian xanh như công viên hay khu vực nhiều cây cối, tâm trạng được cải thiện.

Đi bộ buổi tối

Nhiều người dễ căng thẳng vào cuối ngày, vì vậy đi bộ buổi tối giúp giải tỏa cảm xúc và tạo cảm giác thư thái.

Đi bộ buổi tối còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác. Huyết áp được cải thiện nhờ sự vận động nhẹ nhàng và đều đặn.

Đi bộ sau bữa tối giúp ổn định đường huyết và hỗ trợ quá trình chuyển hóa. Nhiều chỉ số mỡ máu và viêm trong cơ thể cũng được cải thiện khi duy trì thói quen này.

Tóm lại, lợi ích của đi bộ không phụ thuộc hoàn toàn vào thời điểm. Quan trọng nhất vẫn là sự duy trì đều đặn.

Khám phá thêm chủ đề

