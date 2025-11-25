Đi bộ buổi sáng: Muốn nhân thêm lợi ích, đừng quên tách trà quen thuộc này!

Nổi tiếng với đặc tính chống viêm và tăng cường tiêu hóa, trà gừng có thể cải thiện thói quen buổi sáng của bạn theo những cách đáng ngạc nhiên. Một chuyên gia giải thích tác động kỳ diệu của loại thức uống này đến cơ thể và những lưu ý khi sử dụng.

5 lợi ích của việc uống trà gừng trước khi đi bộ buổi sáng

Chuyên gia dinh dưỡng Kanikka Malhotra, nhà giáo dục bệnh tiểu đường nổi tiếng của Ấn Độ, chỉ ra 5 lý do tại sao nhâm nhi một chút trà gừng trước buổi đi bộ sáng có thể là một ý tưởng tuyệt vời, theo tờ Indian Express.

Đi bộ buổi sáng là cách tuyệt vời để tăng cường mức năng lượng, cải thiện sức khỏe tổng thể Ảnh: AI

Khởi động quá trình trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân: Các hợp chất tự nhiên trong gừng có thể "khởi động" cơ thể, khuyến khích đốt cháy thêm một chút nhiên liệu - một sự bổ sung tuyệt vời cho buổi đi bộ.

Làm dịu cơ bắp đau nhức: Gừng có khả năng chống viêm rất mạnh. Một số người dễ bị cứng người vào buổi sáng, một tách trà gừng có thể giúp làm lỏng cơ và làm cho buổi đi bộ được trơn tru hơn.

Làm dịu dạ dày: Gừng là một trợ thủ tiêu hóa tuyệt vời. Nó có thể giúp làm dịu dạ dày, giảm đầy hơi và giữ cho mọi thứ vận hành đúng cách.

Ngăn ngừa cảm giác buồn nôn buổi sáng: Một số người nhạy cảm với việc đi bộ khi bụng đói. Trà gừng có thể là cứu tinh. Nó nổi tiếng với việc làm dịu dạ dày và ngăn chặn cơn buồn nôn.

Tăng cường hệ miễn dịch: Gừng chứa đầy những chất tốt cho sức khỏe như vitamin, magie và chất chống oxy hóa. Vì vậy, tách trà gừng có thể tăng cường một chút cho hệ miễn dịch.

Mặc dù trà gừng có thể là thức uống tuyệt vời trước khi tập thể dục, nhưng nó không phù hợp với tất cả mọi người Ảnh: AI

Cần lưu ý gì khi uống trà gừng lúc bụng đói vào buổi sáng

Chuyên gia Malhotra giải thích: Mặc dù trà gừng có thể là thức uống tuyệt vời trước khi tập thể dục, nhưng nó không hoàn toàn phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là khi bụng đói. Chất gingerol trong gừng có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày khi bụng đói, làm tăng axit dạ dày có thể dẫn đến chứng ợ nóng, đầy hơi, hoặc gây cảm giác khó chịu khi bụng đói.

Chuyên gia Malhotra lưu ý thêm một điểm quan trọng: Gừng có các hợp chất tự nhiên có thể làm loãng máu một chút. Điều này thường là tốt cho sức khỏe tim mạch, nhưng với người đnag dùng thuốc làm loãng máu, nó có thể làm tăng nhẹ nguy cơ chảy máu.

Vì vậy, hãy thử một ngụm trà gừng nhỏ trước khi tập luyện và xem cảm thấy thế nào. Nếu cảm thấy khó chịu, hãy thử dùng nó với một bữa ăn nhẹ (như một quả chuối) hoặc ngưng uống. Và tất nhiên, tốt nhất nên hỏi ý kiến bác sĩ, theo Indian Express.